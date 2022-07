Home » Top News I servizi segreti hanno fornito uno scambio di testo all’IG dopo una richiesta di più record Top News I servizi segreti hanno fornito uno scambio di testo all’IG dopo una richiesta di più record 0 Views Save Saved Removed 0

La divulgazione affronta le preoccupazioni sollevate in una recente lettera al Congresso dall’ispettore generale, che accusava l’agenzia di non conservare i documenti necessari per l’udienza del 6 gennaio.

L’ispettore generale Joseph Gaffari – avendo già ricevuto una prima serie di documenti tra cui “milioni di rivelazioni di documenti dell’agenzia, politiche, comunicazioni radio, e-mail, riepiloghi e interviste” – ha richiesto 24 messaggi di testo segreti inviati e ricevuti da Secret nel giugno 2021 su 7 dicembre 2020 e 8 gennaio, personale di servizio tra il 2021, secondo la lettera, i cui dettagli non sono stati divulgati in precedenza. Nella lettera non sono stati identificati 24 dipendenti.

“Il 6 gennaio 2021 i servizi segreti hanno informato l’agenzia di non avere alcun record responsivo identificato, vale a dire una conversazione di messaggi di testo tra l’ex capo della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti Steven Sundt e l’ex capo della divisione in uniforme dei servizi segreti Thomas Sullivan, chiedendo assistenza. DHS risponderà alla richiesta dell’OIG per i messaggi di testo e i registri”, ha scritto il vicedirettore Ronald Rowe al comitato il 6 gennaio.

Un membro del comitato ristretto è un rappresentante del Partito Democratico della California. Joe Lofgren ha dichiarato martedì in un’intervista con MSNBC che il gruppo aveva ricevuto “un messaggio di testo” che non aveva ancora visto, ma che il gruppo avrebbe continuato. Presto maggiori informazioni come gruppo”.

“Non danno alcuna indicazione nella loro lettera che hanno messo al sicuro i telefoni in questione e hanno svolto un lavoro forense con loro. Questo è quello che vogliamo sapere”, ha detto Lofgren. “Ovviamente non va bene. Possono succedere coincidenze, ma dobbiamo davvero andare fino in fondo e ottenere più informazioni di quelle che abbiamo in questo momento”. Al di là chiede l’ispettore generale Il 16 gennaio 2021, il Congresso ha inviato ai Servizi Segreti un’ampia richiesta di sicurezza e produzione, che richiedeva documenti e materiali relativi al 6 gennaio. Una seconda richiesta di marzo richiedeva specificamente comunicazioni da diverse commissioni della Camera che sono state “ricevute, fatte o inviate” tra il 5 gennaio e il 7 gennaio. La società ha spiegato che spetta ai dipendenti mantenere la necessaria sicurezza delle registrazioni dai loro telefoni. La lettera affermava che il servizio ha fornito al personale una guida “passo dopo passo” per proteggere i contenuti del telefono cellulare, inclusi i messaggi di testo, prima della migrazione del telefono iniziata il 27 gennaio. Ha spiegato che “tutto il personale dei servizi segreti è responsabile”. Per proteggere adeguatamente i documenti governativi generati dai messaggi di testo”. READ 'Una recessione nei prossimi 12 mesi non è al centro': le azioni sono crollate venerdì. Perché gli investitori intelligenti si concentrano sul gioco lungo I servizi segreti hanno scritto nella lettera che stavano ancora lavorando per determinare se eventuali informazioni rilevanti fossero andate perse durante la migrazione del telefono, ma hanno affermato di “non essere attualmente a conoscenza dei messaggi di testo forniti dai dipendenti dei servizi segreti” richiesti dall’ispettore generale. Non trattenuto”. “I servizi segreti continuano a impegnarsi in ampi sforzi per valutare ulteriormente se eventuali messaggi di testo pertinenti inviati o ricevuti dalle 24 persone identificate dal DHS OIG sono andati persi a causa della migrazione di Intune e, in tal caso, se tali testi possono essere recuperati “, ha scritto Rowe. . “Questi sforzi includono l’estrazione dei metadati disponibili per determinare se dei testi sono stati inviati o ricevuti sui dispositivi di individui identificati”. L’agenzia sta intervistando 24 utenti “per determinare se i messaggi sono archiviati in luoghi non già perquisiti dai servizi segreti”. La lettera affermava che i servizi segreti hanno fornito 10.569 pagine di documenti in una prima risposta a una citazione del Congresso la scorsa settimana. Tale preparazione include rapporti post-azione, scadenze e modifiche alle politiche in risposta al 6 gennaio. L’agenzia ha anche inviato al comitato i dettagli di quello che ha definito un “evento di sicurezza insolito” per il trasferimento dell’allora vicepresidente Mike Pence durante i disordini. Nella fretta di rispondere alle richieste della scorsa settimana, nota la lettera, i servizi segreti hanno inviato il materiale senza modifiche e al gruppo è stato chiesto di consultarsi con l’agenzia prima di rilasciare qualsiasi informazione al pubblico. Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.

Mary Kay Malloney della CNN ha contribuito a questo rapporto.