I Signori dei Caduti – Nuovi screenshot

editore Giochi CI e sviluppatore hexworks Ho rilasciato una nuova serie di screenshot per I signori caduti.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite file Pagina Steam:

I signori caduti Introduce un’epopea completamente nuova gioco di ruolo Avventura Ambientato in un vasto mondo interconnesso cinque volte più grande del gioco originale.

Dopo un’era di crudele tirannia, il dio demone Adir fu finalmente sconfitto. Ma gli dei… non cadono per sempre. Ora, eoni dopo, la risurrezione di Adder si sta avvicinando. Nei panni di uno dei leggendari Dark Crusaders, viaggia attraverso i regni dei vivi e dei morti in questa vasta esperienza di gioco di ruolo, con enormi battaglie contro i boss, combattimenti frenetici, emozionanti incontri con i personaggi e una narrazione profonda e coinvolgente. La tua leggenda sarà di luce… o una leggenda di oscurità?

Osa sperare.

Esplora vasti mondi interconnessi – Viaggia attraverso due vasti mondi paralleli nella tua epica missione per rovesciare l’Adyr. Mentre il mondo dei vivi presenta le sue sfide brutali, paure indicibili si nascondono nel terrificante regno dei morti.

Definisci la tua leggenda – Personalizza completamente l'aspetto del tuo personaggio da una vasta gamma di opzioni visive, prima di selezionare una delle nove classi di personaggi. Qualunque percorso di partenza tu prenda, evolvi il tuo personaggio in base al tuo stile di gioco aggiornando statistiche, armi, armature e incantesimi.

Padroneggia il combattimento tattico veloce e fluido Solo coloro che hanno padroneggiato il combattimento tattico profondo possono sperare di sopravvivere. Scegli tra centinaia di armi mostruose uniche o rinuncia ai minerali per incantare con devastanti attacchi arcani.

Unisciti o combatti online multiplo – competenza L'ampia campagna per giocatore singolo è autonoma o invita un secondo giocatore a unirsi alla tua ininterrotta avventura online cooperativa. Ma fai attenzione: gli eroi di altri mondi possono invadere.

Usa il dispositivo di potere malvagio La tua lanterna ha il potere malvagio di attraversare i mondi. Usa questa arte oscura per raggiungere luoghi dimenticati, scoprire tesori leggendari e persino manipolare l'anima del tuo avversario.

Egli risorge dai morti – Cadi nel mondo dei vivi e risorgi… nel mondo dei morti. Ora hai un'ultima possibilità per tornare al tuo stato di vita, mentre ogni sorta di creature infernali scendono su di te.

Caratteristiche principali