I telescopi rivelano perché Nettuno è più blu di Urano

Senza questa foschia nell’atmosfera di nessuno dei pianeti, gli astronomi ritengono che entrambi i pianeti sarebbero quasi identici in blu. Uno studio che dettaglia i risultati, che è stato pubblicato martedì in Giornale di ricerca geofisica: pianeti

I precedenti tentativi di comprendere questa differenza si sono concentrati sulle atmosfere superiori dei pianeti a specifiche lunghezze d’onda della luce.

“Questo è il primo modello che adatta in modo sincrono le osservazioni della luce solare riflessa dall’ultravioletto al vicino infrarosso”, ha affermato in una dichiarazione l’autore senior dello studio Patrick Irwin, professore di fisica planetaria all’Università di Oxford. È anche il primo a spiegare la differenza di colore visibile tra Urano e Nettuno.

Il modello ha anche sondato strati più profondi dell’atmosfera che includono particelle di nebbia, nonché nubi di metano e idrogeno solforato.

Nuove osservazioni dal Gemini North Telescope, situato vicino alla vetta del Mauna Kea alle Hawaii, sono state abbinate ad altri dati del telescopio d’archivio. Il team ha analizzato tre strati di aerosol a diverse altitudini su Urano e Nettuno. Lo strato intermedio di particelle di nebbia è ciò che influisce maggiormente sul colore.

Su entrambi i pianeti, lo strato intermedio è il punto in cui il ghiaccio di metano si trasforma in docce di metano. Nettuno ha un’atmosfera turbolenta che è più attiva dell’atmosfera lenta e lenta di Urano, quindi le particelle di metano e gli acquazzoni di neve impediscono l’accumulo di nebbia sul pianeta Nettuno.

Gli scienziati ritengono che questo modello potrebbe anche aiutare a spiegare perché le macchie scure appaiono su Nettuno, ma sono meno comuni su Urano. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che lo strato più profondo dell’atmosfera sta diventando più scuro, il che sarà più evidente sul pianeta Nettuno.

“Speravamo che lo sviluppo di questo modello ci aiutasse a capire le nuvole e la foschia nell’atmosfera del gigante di ghiaccio”, ha affermato in una dichiarazione il coautore dello studio Mike Wong, astronomo dell’Università della California, a Berkeley. “Spiegare la differenza di colore tra Urano e Nettuno è stato un bonus inaspettato!”

Possiamo saperne di più su questi mondi misteriosi, che Voyager 2 ha visitato solo durante i voli veloci.

The Decadal Survey of Planets, pubblicato ad aprile, raccomandava di realizzare la prima personalizzazione Uranus Orbiter e Probe come la prossima grande missione della NASA . Gli autori del rapporto vedono Uranus Orbiter & Probe come un modo per rivoluzionare la conoscenza che gli astronomi hanno sui giganti di ghiaccio.