I tennisti russi e bielorussi potranno partecipare agli US Open

Gli US Open consentiranno ai tennisti di Russia e Bielorussia di competere quest’anno nonostante la guerra in corso in Ucraina, che ha spinto Wimbledon a bandire questi atleti.

Il CEO e CEO della US Tennis Association Lou Cher, il cui gruppo gestisce gli US Open, ha dichiarato martedì in un’intervista telefonica con The Associated Press che il consiglio di amministrazione della US Tennis Association ha deciso di consentire a russi e bielorussi di partecipare al torneo a causa della “preoccupazione per il detenzione di singoli atleti.” sulle azioni e decisioni dei loro governi.

Scheer ha detto che gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia giocheranno a Flushing Meadows sotto una bandiera neutra, un accordo che è stato utilizzato in vari tornei di tennis in tutto il mondo, incluso l’Open di Francia, terminato il 5 giugno.

Gli US Open iniziano il 29 agosto a New York.

Da quando la Russia ha iniziato i suoi attacchi contro l’Ucraina a febbraio, agli atleti russi è stato vietato di partecipare a diversi sport, comprese le qualificazioni ai Mondiali. La Bielorussia ha aiutato la Russia nella guerra.

La Russia si è svolta anche tra due eventi tennistici internazionali in cui la nazionale è stata campionessa: la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis.

L’All England Club, dove il tabellone principale di Wimbledon inizierà il 27 giugno, ha annunciato ad aprile che avrebbe vietato a tutti i russi e bielorussi di entrare nei suoi stadi, il che significa l’attuale giocatore numero 1 in Russia. Daniel MedvedevNon idoneo a partecipare. Medvedev è il campione in carica agli US Open.

Il divieto di Wimbledon ha suscitato critiche immediate da parte dei giocatori WTA e ATP e di alcuni giocatori importanti, come i campioni in carica. Novak Djokovic.

A maggio, la WTA e l’ATP hanno dichiarato che quest’anno non avrebbero assegnato alcun punto di valutazione a Wimbledon, un rimprovero senza precedenti per l’All England Club. Alcuni giocatori, tra cui un quattro volte campione maggiore ed ex numero 1 Noemi OsakaHanno detto che avrebbero preso in considerazione l’idea di sedersi fuori Wimbledon.

L’ATP ha affermato che tutti i punti guadagnati a Wimbledon nel 2021 scenderanno al di sotto del record del giocatore e quest’anno non verranno guadagnati nuovi punti. La WTA non ha deciso esattamente come verranno gestiti i punti in classifica dell’anno scorso dall’All England Club, ma non è possibile aggiungere nuovi punti in base a come un giocatore si è comportato lì questa volta.

Scheer ha detto all’AP che quello che è successo con Wimbledon – sia la mossa dell’All England Club di allontanare giocatori da determinati paesi sia la reazione del tour – non ha avuto alcun ruolo nella selezione dell’USTA per far entrare giocatori russi e bielorussi.

“La nostra discussione riguardava davvero i meriti ei principi di entrambi i lati di questo argomento. Non si trattava di una questione commerciale rispetto a una questione etica”, ha affermato. “Ci sono argomenti da entrambe le parti. Sei visto come un sostenitore delle atrocità da parte del governo? E allo stesso tempo: riterrai un singolo atleta per renderne conto?”

Scherr ha affermato che i tour professionistici WTA e WTA hanno organizzato una serie di conversazioni con atleti provenienti da Ucraina, Russia, Bielorussia e vari organi di governo del tennis e che i capi di entrambi i tour si sono rivolti al consiglio WTA prima della sua decisione.

L’USTA prevede di fornire ulteriore assistenza finanziaria agli sforzi umanitari in Ucraina e utilizzerà gli US Open come piattaforma per aumentare la consapevolezza sulla guerra.

“Questa è una situazione terribile e noi, insieme a ogni altro tennista, condanniamo fermamente quella che è un’invasione ingiusta e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia, e tutto è inquadrato in questo contesto”, ha detto Scheer. “Sebbene alcune di queste decisioni siano difficili, nessuna raggiunge il livello delle difficoltà che sta attraversando l’Ucraina, le tragedie e le atrocità”.