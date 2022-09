I tre segni zodiacali con gli oroscopi grezzi del 29 settembre 2022

Anche in questo caso, tre segni zodiacali sono assegnati allo zodiaco approssimativo. E il 29 settembre 2022, nonostante i nostri sforzi per pensare diversamente, saremo responsabili oggi dei danni causati.

Oggi è qui per provocare sentimenti di testardaggine e intolleranza.

In sostanza, proveremo i sentimenti negativi più aspri su noi stessi e, poiché questo è sempre l’ultimo posto in cui cerchiamo i problemi, potrebbe volerci un po’ prima che ci rendiamo conto che siamo noi “il problema” e non “loro”. “

Questo è ciò che accade alla psiche umana quando è sotto l’influenza della Luna Sexili di Plutone.

Stiamo anche transitando verso Venere opposta a Urano, il che ci fa sentire come se dovessimo incolpare tutti i nostri problemi sul nostro partner romantico, il che è molto ingiusto, ma è prevedibile oggi.

Oh sì, saremo chiamati a questo proposito e ci verrà detto dove possiamo promuovere quell’idea, ma non ci fermeremo presto, perché l’inizio della giornata dipende dal modo in cui non ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni .

La giornata è dedicata a non vedere quanto ci sbagliamo davvero.

Con la luna in sestile Plutone, possiamo fidarci L’atmosfera sarà cupa e piena di tristezza E che se vogliamo vedere che è irraggiungibile e irraggiungibile, è praticamente fatto nell’ombra.

E alcuni segni mangeranno solo questo transito, rendendolo proprio, il che significa che più ci avviciniamo all’oscurità creata dalla singolare luna di Plutone, più brutto diventa il nostro comportamento.

Siamo noi che oggi portiamo cattive notizie. Siamo il messaggero che trasmette il messaggio spaventoso e siamo quelli che ridono segretamente del dolore che possiamo causare.

Tre segni zodiacali con oroscopi approssimativi per il 29 settembre 2022:

1. Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi è il giorno in cui dici qualcosa a qualcuno, poi te ne vai e lascia che si occupi di qualsiasi cosa terribile gli hai appena detto. Non sei pronto ad assumerti la responsabilità oggi e senti che a causa della luna di Plutone in sestile, non hai bisogno di prenderti cura dello stato emotivo di nessuno.

La tua sensazione oggi è: “Ehi, la vita fa schifo. Perché devo prendermi cura di te e di me stesso?” Sei Non la più amichevole delle persone Oggi, il che potrebbe scioccare alcune persone nella tua vita perché avevano l’impressione che fossi amichevole 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Beh, non lo sei.

In effetti, quando entri in uno stato d’animo simile a quello di oggi, sei meno preoccupato di come le persone reagiscono a te o delle tue parole offensive. Comunichi abbastanza facilmente oggi, probabilmente perché non hai paura: dirai quello che intendi e se fa male a qualcuno lungo la strada… non è un tuo problema.

2. Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ogni tanto, ti senti come se ti stessi concedendo un giorno libero dall’essere una brava persona, e quando arrivano quei giorni – come il giorno dimostrerà – li lasci semplicemente strappare dappertutto. Ti senti come se fossimo tutti coinvolti insieme, e questo significa che dobbiamo affrontare anche il lato negativo dell’altro.

Non vuoi essere “acceso” tutto il tempo; Non vuoi guardare i tuoi passi intorno ad alcune persone “sensibili” e oggi, tutti sembrano un fiore delicato nei tuoi occhi, ed eccoti qui, il direttore della prigione che si diverte a intravedere il momento di felicità di tutti.

Con l’effetto della Luna in sestile Plutone, oggi girerai le persone a destra ea sinistra dicendo loro di “succhiarlo, ranuncoli”. Non hai pazienza con te stessoPerché mai dovresti preoccuparti di dare un passaggio a un altro umano? Non lo farai. Sei un Leone e, nella tua mente, sei l’unico che sa davvero come vivere.

3. Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Anche se è abbastanza facile per te ammettere di non essere andato bene durante il sestile lunare Plutone, quello con cui molto probabilmente interagirai oggi è un transito di Venere in opposizione a Urano, che ti metterà in contrasto con il tuo partner romantico e oltre la strada. L’idea di lasciarti respingere.

Oggi sembra essere il giorno in cui il tuo partner mostra la sua faccia peggiore e, onestamente, hai superato la loro illusione e non ci vorrebbe molto per leggerli Riot.

Semplicemente non ti interessa più; Sei stanco di “prenderlo” e oggi ti fa sentire abbastanza forte da decidere se partire o meno e triste di essere in questa posizione, tanto per cominciare.

Questa energia di Plutone ti renderà triste e pazzo oggi, ma agirà come una forza trainante per la tua libertà e felicità in futuro. Tu sai che cosa significa, giusto? Puoi porre fine alla tua relazione oggi.

Rubino Miranda Spiega I Ching, Tarocchi, Rune e Astrologia. Dà letture private e ha lavorato come lettore intuitivo per oltre 20 anni.