I tre segni zodiacali con i migliori oroscopi a partire da giovedì 2 giugno 2022

Oggi, l’energia sta diventando sempre più persistente nel rendersi conto che la tua verità è indiscutibile.

Saturno in Acquario si prepara al retrogrado il 4 giugno, quando il pianeta rallenterà e la sua energia diventerà più densa facendoti sentire meno coinvolto nelle zone grigie della vita.

Saturno è il pianeta Che governano i tempi divini, le lezioni karmiche e i confini.

Anche se questo non è necessariamente divertente, è un pianeta responsabile di cambiare la tua intera vita, una volta che impari molte di queste lezioni karmiche.

Saturno ti aiuta a mantenere ciò che sai essere la tua verità piuttosto che apparire come non familiare o chiedere il permesso agli altri di continuare. Oggi, Saturno in Acquario crea una profonda relazione con Mercurio retrogrado in Toro.

Solo uno si prepara ad andare dritto. Gli altri hanno appena iniziato il viaggio di ritorno.

Questo mette in evidenza gli argomenti con cui comunicherai o sarai flessibile e ciò che desideri.

La vita è tutta una questione di flusso, ma la differenza tra questo ed essere trascinati dalla corrente è conoscere la tua verità e attenersi ad essa. Questo diventa più possibile oggi.

Mercurio e Saturno creano un’alleanza che ti aiuta a rispettare la tua verità più profonda senza scuse.

Perché Mercurio in Toro Ancora retrogrado, potrebbe significare che devi riconsiderare una situazione o una relazione passata, ma ora è fatto con una nuova serie di occhi.

Non è solo la chiarezza che arriva, ma l’improvvisa consapevolezza che la tua verità non sarà mai qualcosa di negoziabile.

È solo tuo ed è questo che lo rende così potente perché non hai bisogno del permesso di nessuno per essere te stesso.

Ci sono cose incredibili in arrivo per i tre segni zodiacali che hanno i migliori oroscopi giovedì 2 giugno 2022.

1. Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio retrogrado in Toro significa riportare le dinamiche delle relazioni e delle conversazioni in primo piano nella tua vita. Ma l’unica differenza ora sono le lezioni che ho imparato.

Si trattava di un processo di check-in e ti ha permesso di essere in grado di vedere che non sei la stessa persona che eri perché ora sei ciò che dovevi davvero fare sempre. Quando oggi Mercurio in Toro si connette con Saturno in Acquario, aspettati che i confini siano una parola chiave.

Guarda i limiti che rappresenta per te e come ha giocato un ruolo nelle lezioni karmiche che hai dovuto imparare. I confini sono un aspetto di amore per se stessi. Dimostra che sai cosa meriti e di cosa hai bisogno e mentre puoi prenderti cura degli altri, ora c’è una linea tracciata nella sabbia sopra ciò che accetterai.

Rispetta la linea che hai disegnato. Il tuo compito non è rendere facile per gli altri essere nella tua vita, ma invece creare spazio per coloro che possono onorare te stesso profondamente come te.

La giornata ti porta una grande energia mentre ricevi la conferma che tutto il lavoro che hai svolto sta andando nella direzione che speravi. Questo ti dà energia per ciò che verrà, e anche se potresti non essere esattamente dove vorresti essere, non sei dove eri prima.

2. Equilibrio

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno ha influenzato il tuo segno zodiacale per oltre un anno. Questo è stato difficile a volte poiché devi guardare ai confini e persino a questo senso di tempismo divino nella tua vita. Ora, a questo punto, si tratta solo di ricevere ricompense per i tuoi sforzi passati.

per il tuo apprendimento Lezione di Saturno Non è mai un compito facile. Di solito colpisce le relazioni romantiche e persino familiari, ma una volta che sei libero di vivere la tua vita alle tue condizioni. Questa è l’energia del giorno quando accadono determinati eventi che ti portano a capire che tutto ciò che hai fatto era per uno scopo.

Ottenere quei confini con gli altri diventa meno difficile perché ora sembra naturale e di supporto.

Puoi navigare attraverso diverse dinamiche sociali senza sentirti emotivamente esausto perché stai proteggendo la tua energia. Nessuno dovrebbe avere il potere di interrompere la tua pace e ora capisci cosa significa veramente.

Assicurati di dedicare del tempo a coltivare quei legami che ti hanno aiutato a creare limiti migliori per te stesso piuttosto che cercare di ribellarti a ciò che hai creato.

Questi sono i tuoi subordinati e le connessioni che hai con loro sono anche la tua ricompensa per sbarazzarti di coloro che non ti servono più nella tua cerchia ristretta. Festeggia coloro che ti celebrano e ti onorano.

3. Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Luna in Cancro Durante il giorno, rappresenta il momento in cui potresti sentirti più sensibile del solito. Questi sentimenti sono sempre dentro di te, ma spesso li respingi come non validi o privi di significato.

Prendi una lezione oggi per connetterti con il tuo cuore in modo da poterlo fare Guarda la realtà delle scelte che fai. Durante il giorno, la Luna Cancro si unisce a Urano in Toro dandoti il ​​desiderio di fare le cose in modo diverso.

Dal momento che il Cancro riflette i tuoi desideri e aspirazioni romantiche, è tempo di un cambiamento in quest’area della tua vita. Prima di prendere decisioni improvvise, pensa a quanto profondamente puoi permettere alle tue emozioni di indirizzarti nella direzione in cui stai andando o se invece provi a usare la testa.

Gran parte del tuo lavoro ultimamente è stato quello di farti vedere che i tuoi sentimenti sono veri, non solo i tuoi pensieri.

Crea questo nuovo capitolo esattamente su questo. Usa il potere di trasformazione di Urano in Toro Oggi per considerare radicalmente le relazioni che hai nella tua vita o anche il modo in cui affronti l’amore. Hai il potere di agire dal tuo cuore e una volta che lo farai vedrai che è qui che risiede la tua forza più profonda.

