I tre segni zodiacali con i migliori oroscopi di martedì 17 maggio 2022

Quando le onde di energia dell’eclissi si placano, se sei uno di questi tre segni dello zodiaco, sei pronto per qualunque cosa accada.

Il La luna sarà in Sagittario Oggi, dandoti il ​​desiderio di conoscere più a fondo i tuoi sentimenti e usarli nella ricerca di una vita migliore.

Il Sagittario è il segno del filosofo che cerca orizzonti lontani con un significato e uno scopo maggiori, che è ovviamente un segno di azione.

L’Eclipse Gate è stato un periodo molto potente, ma ciò non significa che tu abbia sentito l’impulso o il bisogno di andare avanti.

Tuttavia, con quel riflusso, ciò che rimane sulla sua scia è tutto ciò che è emerso durante questo periodo importante.

Il 17 maggio 2022, la Luna del Sagittario unisce le forze con Venere in Ariete e Marte in Pesci, rendendolo il migliore dei tre segni zodiacali.

Venere e Marte sono amanti delle stelle che rappresentano non solo relazioni e amore, ma anche finanze, passione, determinazione e persino immobili.

Potrebbe farti sentire che la revisione completa della vita è la migliore ora sotto ogni aspetto.

A volte, può essere impressionante pensare che non è solo un’area che devi cambiare, ma più. Tuttavia, con l’energia astrologica attuale, saresti in grado di superarla.

È tempo di guardare chiaramente alla tua vita e accettare dove sei.

Se questo significa che devi cambiare diversi aspetti della tua vita per sentirti più in linea con te stesso e con chi sei veramente, allora questo è quello che devi fare.

È ora di fingere di essere sempre la stessa persona o addirittura di volere quello che eri.

Ora è il momento di vedere che questi sentimenti di ansia sono la tua anima che ti guida nella direzione in cui dovresti andare e che devi seguire.

In che modo questo influisce sui segni di Sagittario, Toro e Pesci?

Ecco perché i tre segni zodiacali hanno i migliori segni zodiacali per il 17 maggio 2022.

1. Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Questo è il momento per te poiché l’energia lunare nel tuo segno viene amplificata a causa di ultima eclissi lunare. Comprendere e decifrare i tuoi sentimenti è una sfida per te perché cerchi sempre di andare più a fondo. Ci sono spesso dei pezzi di valore che prima ti sei perso.

Tuttavia, può anche complicare le cose in modo che tu sia sempre nello spazio di cercare di capire qualcosa invece di poterti goderti la vita.

Usa questa energia per trovare finalmente la causa sottostante di questioni relative a sentimenti ed emozioni.

Poiché l’energia dei Pesci sta ancora colpendo la tua casa e la tua famiglia, potrebbe significare che è necessario un cambiamento in quest’area. Mentre questa luna piena illumina la tua autocoscienza, l’energia dell’Ariete ti aiuta a esprimere chi sei veramente, non importa quanto in profondità tu abbia precedentemente sepolto. Questo è il punto in cui il tuo cuore finalmente ti rivela i suoi segreti in modo che tu possa agire di conseguenza. Assicurati solo di farlo.

2. toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ci sono stati molti movimenti in corso durante la tua stagione zodiacale e potresti sentirti come se non sapessi da che parte muoverti dopo. Fa parte dell’ansia che provavo sapendo che non c’era un passato a cui tornare, eppure sono ancora un po’ confuso su cosa significhi andare avanti.

Uscire L’eclissi dello scorso fine settimana Significa molto da risolvere in termini di amore, relazioni e persino autostima.

Durante questo periodo, assicurati di sentirti a disagio. Questo stato non è uno stato passivo o addirittura di cui aver paura, ma aiuterà a garantire che venga creato qualcosa di nuovo piuttosto che cercare di bloccare parti di ciò che era insieme di nuovo.

Hai sognato questa nuova, bellissima vita, che include un tipo di relazione completamente diverso da quello a cui sei abituato. Per raggiungere questo obiettivo, devi capire che stai ancora imparando. Questo è un processo che, per completare, devi permetterti di iniziare.

3. Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Sebbene Giove e Venere si trovino ora in una posizione sicura in Ariete, Marte porta ancora un’elevata energia nella tua vita attraverso il suo movimento costante attraverso i Pesci. Oggi, il pianeta dell’azione e dell’ambizione incontra la Luna in Sagittario e Nettuno in Pesci.

Come Pesci, sei spesso visto come un essere piuttosto etereo che ama tutti.

Ma c’è un altro lato: due pesci che nuotano in direzioni opposte. Oggi Marte fa emergere alcuni sentimenti importanti. Non aver paura di sfruttare la tua rabbia o frustrazione oggi, poiché ciò ti consentirà di raggiungere un nuovo livello di crescita dentro di te.

Non devi essere sempre felice o sentire di dover trattenere le tue emozioni per rendere gli altri più a loro agio. Dato che la polvere stava ancora precipitando Enorme energia planetaria Nel tuo oroscopo del mese scorso, assicurati di parlare di te stesso e di ciò di cui hai bisogno da quelli della tua vita.

Ciò influisce anche sulla tua passione per ciò che ti invita, specialmente se stai portando la tua carriera o le tue attività spirituali in una nuova direzione. Lascia che Marte faccia la magia nella tua giornata in modo da non solo dire la tua verità ma anche viverla.

Kate Rose Artista, scrittore, yogi appassionato, astrologo spirituale, allenatore di relazioni e vita e oratore motivazionale. Come assioma spirituale, pratica l’astrologia e ama la religione. Per altri suoi lavori, visitala sito web.