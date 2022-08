I tre segni zodiacali con l’oroscopo grezzo di giovedì 18 agosto 2022

Ciò che ostacola (o meglio, il sorvolo) di una giornata davvero buona è l’ostacolo di transito noto come quadrato lunare di Saturno. Ciò che questo transito può fare per noi è che ci metterà in situazioni che non possiamo controllare o che non possiamo rifiutare.

Un semplice esempio potrebbe essere un ingorgo; Oggi ci ritroveremo in tutti i tipi di ingorghi e non saremo in grado di uscirne, non importa quanto siamo arrabbiati o insultati.

L’energia di Saturno governa il giorno, e questo significa che per alcuni segni zodiacali un momento difficile è quasi una garanzia.

Ciò che lo rende ancora peggiore è che abbiamo anche una connessione Luna-Urano che instilla in noi il puro desiderio di ribellarci a ciò che si frappone sulla nostra strada, quindi tra il voler ribellarsi e rimanere in una situazione in cui la ribellione non vede nulla. Effettivamente, spenderemo molto di questo in frustrazione. Ci sentiamo spintore in più In questo giorno, ironia della sorte, siamo quasi magicamente inefficaci. Ahia!

Se potessimo ritirarci, potremmo essere in grado di cavalcare Saturno nel quadrato della Luna verso l’esterno, ma ciò richiederebbe resistenza e la convinzione che qualunque cosa ci stia causando problemi in questo momento non può continuare.

La lezione di oggi riguarda il sapere che qualunque situazione ci troviamo, sarà temporanea. Niente dura per sempre, e giorni sciocchi come questo ci forniranno abbastanza lezioni sciocche per renderci conto che la rabbia non vale il nostro tempo prezioso. freddo, segni.

Non mangiare troppo oggi, soprattutto se sei un Cancro, Leone e Vergine.

Il 18 agosto 2022 avrai gli oroscopi approssimativi per questo giovedì.

1. Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

La tua pazienza è molto debole oggi, il che deve aumentare sentimenti di frustrazione Soprattutto quando ti trovi in ​​una situazione che sembra non andare da nessuna parte, simile a un ingorgo. Tuttavia, l’ingorgo sarà legato alla famiglia. C’è qualcuno nella tua famiglia che non ascolta la ragione e, in qualche modo, tocca a te essere quello che gli fa “vedere la luce”.

All’inizio pensavi che fosse un compito relativamente facile, perché senti di avere un modo molto gentile e gentile nei tuoi confronti e che se qualcuno può far diventare questa persona razionale, sei tu. Questo raggiunge un nuovo minimo in cui tutti i tuoi sforzi oggi sono inutili.

Vuoi arrenderti quasi immediatamente, facendo sapere a tutti che sicuramente non sei tu quello che deve affrontare questo. Con la Luna in quadratura a Saturno, tutto ciò a cui puoi pensare è: “Perché hai effettuato l’accesso e come ne esco adesso?” Presto il cancro. così.

2. Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Hai appena fatto una mossa che vorresti poter annullare e in questo giorno ti rendi conto che non solo non puoi riprenderla, ma hai innescato una catena irreversibile di eventi che non ti servirà in futuro.

Durante il quadrato della Luna, Saturno, vedrai come hai fatto qualcosa che ti ha fatto sparare. Spaventi qualcuno allora Li hai banditi dalla tua vita. Ora, hai l’impressione che siano abbastanza stupidi da essere incantato di nuovo nella tua vita, e quindi ti aggiri timidamente.

Oggi sei composto da energia passiva aggressiva e ti aspetti che sarai facilmente in grado di annullare ciò che hai fatto riportando questa persona nella tua vita. Saturno non ti permetterà di ottenere ciò che desideri. La persona che hai insultato. Alla fine ne hanno avuto abbastanza di te. Sei morto per loro ora, Leo. Puoi anche accettare di non poter essere sempre “il re”.

3. Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

A causa della Luna in quadratura a Saturno, non puoi apprezzare il bene che c’è nella tua vita in questo momento. Onestamente, non c’è niente di sbagliato nella tua vita, tuttavia, tutto ciò che vedi, oggi, è cosa c’è che non va in questo e quanto sia brutto. Stai solo per raccogliere le cose, per avere qualcosa da fare.

Invece di usare la tua mente per aiutare o guarire te stesso, sembri contento di sprofondare sempre più in profondità in un funk che ora sembra spaventoso per gli altri. Puoi creare di nuovo questo script affidabile per te stesso; Il luogo in cui tutti intorno a te tremano per la paura del tuo umore.

Questo è ciò che chiami forza, ed è davvero un peccato. Non ti fidi di te stesso per offrire qualcosa di positivo, quindi tu latte passivo per ciascuno il suo valore. L’energia di Saturno non ti permette di amare te stesso. Beh, c’è sempre un domani.

