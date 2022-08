I tre segni zodiacali con l’oroscopo grezzo di mercoledì 24 agosto 2022

Le incomprensioni e l’impazienza di oggi ci sono portate in particolare da un grande incrocio: Urano nella parte posteriore. Sembra persino un presagio, ma non è così negativo come pensiamo.

In effetti, Urano retrogrado può avere molto di buono, ma la sua influenza viene “dopo” e questo è lo sviluppo della trama oggi. Possiamo aspettarci di vedere sfide sul posto di lavoro e poche Argomenti di tipo professionale per uscirne.

Impareremo lezioni e prenderemo saggezza dalle nostre esperienze di oggi, ma inizieranno tutte con un piccolo grido di ribellione.

Diciamo, per esempio, che c’è qualcosa che non possiamo accettare; Non funziona per noi, o non ci crediamo, ecc. Ci alzeremo in piedi e diremo un deciso no, solo per essere sfidati da altri che saranno intolleranti alle nostre opinioni o atteggiamenti.

Loro vogliono a modo nostro, noi lo vogliamo a modo nostro, solo poiché Urano è retrogrado scopriremo che nessun partito ottiene quello che vuole e tutto ciò che facciamo oggi è rimandato a nuovo avviso. Proprio come questo. È come se ci stessimo ribellando, quindi non possiamo andare da nessuna parte.

Il fatto è che questo giorno potrebbe essere “buono” se non avessimo anche il sestile Marte (per rendere le cose ostili) e Plutone che si oppone alla Luna (per Ci rende depressi per quasi tutto). Il buon Urano viene respinto a causa di questi passaggio retrogrado passivoQuesto fa sembrare tutto ciò che facciamo oggi inutile e senza senso.

Non possiamo muoverci di un centimetro senza che qualcuno ci dica che è troppo. Noteremo l’intensa ossessione per i crossover che si verificano in questa giornata difficile.

Ecco cosa rende difficile l’oroscopo di mercoledì 24 agosto 2022 per questi tre segni zodiacali:

1. toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi ti porta l’ironia di iniziare con grandi intenzioni e poi fare marcia indietro a causa di Paura dell’ignoto. Inizierai questa giornata con grande energia, e il tuo piano per la giornata è far sapere alle persone che farai questo e questo, e sei così determinato a far conoscere le tue intenzioni durante la tua giornata, che noterai che ogni passo avanti ti fa venire voglia di eseguire il backup.

È come se tu stesso fossi in movimento retrogrado; Non puoi andare avanti oggi.

Potresti sapere che oggi non è il giorno migliore per raggiungere il grande obiettivo che hai in mente, potresti anche provare delle insicurezze con te stesso, e la tua improvvisa mancanza di fiducia sarà la goccia che farà traboccare il vaso del proverbiale cammello.

Non puoi iniziare oggi, e non era quello il piano. Il piano, che sarà attuato meglio domani invece che oggi, sarà sospeso. È meglio fidarsi del tuo intuito in questo, Toro. Va bene dire “no” oggi.

Annunci Possa l’amore chiamare il tuo nome. Ottieni una previsione accurata oggi. Clicca qui per ottenere 10 minuti per $ 1,99!

2. Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Stai già facendo fatica a venire a patti con il fatto che una Vergine è in città e che dovevi “farti da parte” e oggi sostanzialmente assicura che la strana sensazione continui nel tuo mondo. Strano, essendo te, non ottieni quello che vuoi e non vuoi provare niente di più difficile di quello che provi in ​​realtà.

Con Urano retrogrado, ti senti come se ci stessi provando troppo. Ti senti come se avessi sopravvalutato te stesso e ora stai completamente indovinando le tue intenzioni.

Rifletti su questo giorno, Leone, in cui ti senti come se avessi fatto così tanto per ottenere ciò che volevi, e poiché non hai ottenuto ciò che volevi, ci deve essere qualcosa di sbagliato nel tuo approccio. È una giornata piena di stop and go, e basta”.contro Leone Non puoi sopportarlo. Tutto ciò che desideri veramente è amore, attenzione, affetto e gentilezza, eppure tutto questo giorno ti tiene in mente confusione e ritirata. Che cosa?

3. Arch

(22 novembre – 21 dicembre)

Storie correlate da YourTango:

Il 24 agosto ti farà alzare le spalle e chiederti perché sei infastidito. Il tuo umore oggi è di indifferenza, e non perché non sei partito con grandi speranze; l’hai fatto. Oggi vedrai accadere qualcosa che rimuoverà tutta la fede che potresti avere nell’umanità e che ti spingerà verso la sicurezza dell’indifferenza.

In genere sei una persona sentire gli altrie tu vuoi aiutare, ma poiché Urano è retrogrado, noterai uno schema che inizia a formarsi: ogni volta che fai una mossa per aiutare, qualcun altro arriva per ostacolare i tuoi sforzi, non importa quanto possa essere utile il tuo ingegnoso aiuto .

Oggi ti fa sentire come se l’intero sistema fosse truccato contro di te.

Ti senti stanco ed emotivamente frustrato e questo influisce negativamente sulla tua energia, che a sua volta crea apatia per te. Non ti piace quella sensazione, ma ti senti così sconfitto che è difficile per te provare qualcosa per qualsiasi cosa.

Altro per te su YourTango:

Rubino Miranda Spiega I Ching, Tarocchi, Rune e Astrologia. Dà letture private e ha lavorato come lettore intuitivo per oltre 20 anni.