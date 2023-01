I tre segni zodiacali con oroscopi grezzi per il 23 gennaio 2023

Avere un transito lunare come Saturno in congiunzione con la Luna non è facile per noi umani, ma può sicuramente aiutarci a metterci in contatto con ciò che dobbiamo cambiare di noi stessi. Durante la congiunzione della Luna con Saturno, il 23 gennaio, avremo la possibilità di imparare qualcosa di molto profondo su noi stessi e, apprendendo questa conoscenza di base, possiamo Cambiamo il nostro destino.

Imparentato: I tre segni zodiacali con i migliori oroscopi di lunedì 23 gennaio 2023

L’energia di Saturno spesso ci fa sentire meno di quello che siamo. Con esso arriva la sensazione di “tirare”, una sensazione di essere tirato dentro o tirato da come se l’energia venisse estratta da noi, lasciandoci Confuso o… vuoto.

Oggi può farci sentire confusi o insoddisfatti di qualunque “chiarezza” abbiamo appena scoperto. Questo è il tipo di giornata che richiede diversi giorni in più per essere elaborata. Non è una brutta giornata, di per sé, ma potrebbe aprire porte che vorremmo aver tenuto chiuse.

Durante la congiunzione della Luna con Saturno, il tuo “barattolo di vermi” viene aperto, il che significa che non vuoi davvero sapere lo stesso.

A nessuno piace un barattolo di vermi, poiché sembra essere la cosa più disgustosa di sempre, tuttavia, oggi è diventata una sensazione spaventosa “non andare lì”. Tuttavia, riveleremo qualcosa sulle nostre vite che potremmo non voler accettare. Sì, è quel tipo di giornata.

I tre segni zodiacali con oroscopi approssimativi per il 23 gennaio 2023:

1. Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Potresti non essere in grado di sbarazzarti facilmente di quella sensazione di vuoto oggi poiché la congiunzione Luna-Saturno ti ha intrappolato e, sebbene questa non sia la cosa peggiore del mondo, può far crollare il tuo buon umore.

non ci sei vengono manipolati Con i pianeti in questo giorno, avevi anche “altre cose per la testa” Tuttavia, cosa fai, cosa fai? Con la Luna che si avvicina a Saturno all’orizzonte, ti sentirai come se ti fosse impedito di raggiungere un obiettivo che ti sei prefissato in questo giorno.

Ci proverai, ma presto noterai che i tuoi sforzi sono in qualche modo Autolesionista, come se stessi provando con impazienza qualcosa che non può mai funzionare, eppure, puoi solo vedere attraverso di esso fino a quando non è troppo tardi. Mantieni la tua resistenza, Gemelli, e non lasciare che questo transito influisca sul tuo mondo.

2. Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

L’ultima cosa che una persona nata sotto il segno della Vergine desidera o di cui ha bisogno è sentirsi dire di interrompere ciò che sta facendo o che sta facendo qualcosa di sbagliato. Ti senti come se volessi rovinare la tua vita, la vita di qualcun altro, la vita del tuo cane… lo farai perché sei il capo di te stesso, e puoi prendere le decisioni su dove sono i pasticci andare.

E mentre tendi a sembrare arrogante o forse anche all’oscuro del numero di persone che hai ferito lungo la strada, oggi quel lato di te si sta rivelando, ancora una volta, il lato a cui non importa cosa pensano gli altri.

Si tratta meno di essere amorosi e orgogliosi, e più di non voler sentire la verità sulle tue mosse, i tuoi errori e il danno che causano semplicemente essendo disattenti. Durante la congiunzione della Luna con Saturno, tutto questo entra in gioco e crea un senso di vitalità Insoddisfazione e insicurezza.

3. Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Storie correlate da YourTango:

Non puoi fare a meno di sentirti molto infelice in questo giorno, e sta davvero iniziando a darti sui nervi. Scoprirai che in questo giorno, il 23 gennaio, durante la congiunzione della Luna con Saturno, inizierai a chiederti cosa è successo alla tua vita e come sei arrivato a questo, sentendoti come un ciarlatano nella tua stessa pelle.

Sei un sopravvissuto, sopportando tutto ciò di cui hai bisogno per sopravvivere, ma le cose sembrano cadere sulla tua testa. Non puoi permetterti il ​​tuo spazio vitale e la libertà che brami sembra appena fuori dalla tua portata.

Oggi è pieno di idee come questa, e se ho capito bene più delle tue Delusione e stress Nella tua mente, potresti essere in grado di tirarti fuori dalla morsa soffocante della negatività oggi.

Rubino Miranda Interpreta I Ching, Tarocchi, Rune e Astrologia. Tiene letture private e lavora come lettrice intuitiva da oltre 20 anni.