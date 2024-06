I trilobiti di Pompei conservano affascinanti fossili nella cenere vulcanica

Centinaia di milioni di anni fa, i trilobiti potevano essere trovati su tutta la Terra. Coperti di duri esoscheletri, questi animali hanno lasciato innumerevoli fossili che i paleontologi di oggi possono studiare. Nonostante tutti quei gusci conservati, gli scienziati non sono stati in grado di comprendere alcuni aspetti dell’anatomia dei trilobiti dopo secoli di studio, in particolare le morbide strutture interne degli antichi artropodi.

Ma una collezione di fossili di trilobiti sepolti nella cenere vulcanica in Marocco può offrire il miglior sguardo finora sui marinai divisi. In un articolo pubblicato giovedì sulla rivista ScienzeI ricercatori descrivono un gruppo di trilobiti fossilizzati in modo simile ai romani di Pompei che morirono congelati a causa dell’eruzione del Vesuvio.

Abdel Razzaq Al-Albani, geologo dell’Università di Poitiers in Francia, ha condotto gli scavi che hanno portato alla scoperta di nuovi fossili nelle montagne dell’Alto Atlante nel 2015. Durante il periodo Cambriano, 510 milioni di anni fa, l’area era un bacino marino poco profondo ambiente circondato da vulcani. Una di queste eruzioni lasciò uno strato color crema di cenere vulcanica a grana fine in cui si fossilizzarono i trilobiti.