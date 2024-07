I venezuelani attendono con ansia i risultati delle elezioni

fonte dell’immagine, Belle foto

autore, Ioan Wells a Caracas e Robert Plummer a Londra

notizie della BBC

29 luglio 2024

Si stanno chiudendo i sondaggi sulle elezioni presidenziali venezuelane che cercano un terzo mandato per Nicolás Maduro del partito socialista PSUV al potere.

La chiusura dei seggi elettorali era prevista per le 18:00 ora locale (23:00 BST), ma si prevedeva che rimanessero aperti se le persone fossero ancora in coda per votare.

Il principale sfidante di Maduro è Edmundo González, un ex diplomatico sostenuto da una coalizione di partiti di opposizione.

Tra i timori diffusi che il PSUV possa tentare di rubare voti, l’opposizione ha invitato i sostenitori a essere vigili nei seggi elettorali per controllare il processo di conteggio in un “momento cruciale” dopo il voto.

I sondaggi suggeriscono che Gonzalez ha un ampio vantaggio sull’attuale presidente.

Ciò si è riflesso nelle code al seggio elettorale di Petare, una zona più povera di Caracas, dove molti hanno detto che voterebbero per il cambiamento.

Da quando è diventato presidente nel 2013, Maduro ha assistito a un collasso economico durante il quale il prodotto interno lordo si è ridotto del 70% e oltre 7,7 milioni di persone hanno lasciato il Paese in cerca di una vita migliore.

“Questo governo ha avuto tutte le opportunità per rendere il Venezuela un paese migliore, ma invece abbiamo sofferto”, ha detto alla BBC l’elettore Hector Emilio d’Avillia.

Adriana Areza, una donna in lacrime, ha detto di volere "uno stipendio dignitoso per insegnanti e medici, una migliore qualità di vita per gli anziani e i giovani, un cambiamento per il nostro Paese".

Con la rielezione di Maduro del 2018 ampiamente respinta come non libera ed equa, si teme che l’esito di queste elezioni possa non andare a favore del presidente.

Gli oppositori del presidente hanno dovuto affrontare diversi ostacoli prima delle elezioni, con l’esclusione della candidata prescelta María Corina Machado dalla candidatura.

La signora Machado, che ha guidato la campagna dell’opposizione, ha ricordato agli elettori che il processo di conteggio deve essere legalmente pubblico.

Ha invitato “tutti i venezuelani a essere presenti ai loro seggi elettorali… ad essere vigili”.

Katiuska Camargo, leader della comunità, ha detto alla BBC che il popolo venezuelano è determinato a far sì che il governo “lasci il potere immediatamente”.

“C’è indignazione dopo indignazione. Violazioni dei diritti umani, esecuzioni extragiudiziali, immigrazione eccessiva.”

Il PSUV è al potere in Venezuela da 25 anni: prima sotto il defunto Hugo Chávez e poi sotto il suo successore scelto, Maduro.

Sotto la loro guida, il PSUV ha acquisito il controllo dell’esecutivo e del parlamento, ma anche di gran parte del potere giudiziario.

Il partito ha sostenitori fedeli che dicono di aver portato “risultati”.

Félix García ha detto che il governo Maduro ha offerto “aiuto alle persone disabili come me”.

‘in qualche modo’

Maduro ha detto che vuole vincere le elezioni “con le buone o con le cattive” e ha messo in guardia da un “bagno di sangue” se perde.

Il Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) – l’organismo che organizza le elezioni e annuncia il risultato ufficiale – è dominato dai lealisti del governo.

Il suo leader, Elvis Amoroso, è uno stretto alleato personale di Maduro.

Il Venezuela ha le riserve petrolifere più grandi del mondo, ma la sua produzione petrolifera è crollata sotto il presidente Maduro – il risultato della mancanza di investimenti, della cattiva gestione e degli embarghi petroliferi.

La revoca dell’embargo petrolifero – imposto dagli Stati Uniti per esercitare pressioni su Maduro in seguito alle elezioni presidenziali del 2018 – potrebbe avere conseguenze sui prezzi del petrolio a livello globale.

Voto elettronico in Venezuela. Gli elettori premono un pulsante su una macchina per il voto assegnata al loro candidato preferito.

I risultati elettronici vengono inviati alla sede del CNE, ma la macchina per il voto stampa una ricevuta cartacea, che viene inserita in un’urna elettorale.

Per legge, i partiti possono inviare testimoni per il numero di queste ricevute cartacee presentate in ciascun seggio elettorale.