I Warriors scambiano la scelta al draft con Thunder per Lindy Waters III – NBC Sports Bay Area e California

I Warriors hanno fatto una mossa con la 52esima scelta prima di toccare il cronometro nel Draft NBA 2024.

Giovedì i Golden State hanno scambiato una scelta del secondo turno con gli Oklahoma City Thunder in cambio di Lindy Waters III, una fonte confermata alla NBC Sports Bay Area.

L’atleta Shams Charania Il primo a dare la notiziaCitato dalle fonti.

I Warriors intendono mantenere Watters III oltre la data di deposito in garanzia di sabato. Lo riferisce Anthony Slater dell’AthleticIl giornale ha citato fonti che affermano di preferire il portiere 26enne come opzione per la rotazione profonda. Guadagnerà 2,2 milioni di dollari la prossima stagione.

Dopo non essere stato selezionato nel 2020, Waters III ha firmato con gli Enid Outlaws della National Basketball League. Waters III si è unito all’Oklahoma City Blue, affiliato della G-League dei Thunder, nell’ottobre 2021 e ha segnato una media di 8,3 punti, 3,3 rimbalzi, 1,1 assist e 1,1 palle recuperate a partita nella sua prima stagione con i Blue.

Waters III ha firmato un contratto a due con i Thunder, la squadra della sua città natale, nel febbraio 2022, e un anno dopo, la squadra ha convertito il suo accordo in un contratto pluriennale da record NBA.

Waters III ha ottenuto una media di 5,3 punti 41,6% tiri dal campo e 37,7% da 3 punti, con 1,8 rimbalzi e 0,7 assist in 104 partite NBA.

