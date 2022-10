I Wisconsin Badgers licenziarono Paul Chryst e nominarono Jim Leonhard come allenatore ad interim

Il Tasso del Wisconsin La scuola ha annunciato domenica sera di aver licenziato il loro allenatore di football, Paul Chryst. Il coordinatore difensivo Jim Leonhart servirà come allenatore ad interim della squadra.

La mossa rappresenta una straordinaria svolta di eventi per Christian, che ha vinto almeno 10 partite in quattro delle sue prime cinque stagioni mentre guidava il Wisconsin a tre apparizioni di Big Ten Championship Game. Ma la produzione sul campo è costantemente diminuita dopo la campagna del Rose Bowl del 2019.

Il direttore atletico del Wisconsin Chris McIntosh ha dichiarato: “Dopo una conversazione sincera e onesta con l’allenatore Chris per il beneficio a lungo termine del nostro programma di calcio, ho deciso che è tempo per un cambio di leadership. “Paul è un uomo integro che ama i suoi giocatori . Ho grande rispetto e ammirazione per Paul e per l’eredità sua e della sua famiglia all’Università del Wisconsin.

Il Wisconsin si è mobilitato per vincere le ultime due partite per finire una stagione 2020 ridotta dalla pandemia 4-3. I Badgers erano in grado di rivendicare il titolo Big Ten West la scorsa stagione, ma hanno subito una sconfitta per 23-13 contro il rivale. Minnesota È andato 9-4 in totale nel finale di stagione regolare. Il Wisconsin è 2-3 in questa stagione e ha perso tutte e tre le partite contro avversari di Power 5.

lo stato di Washington I Badgers hanno battuto il Wisconsin 17-14 nella settimana 2 nonostante avessero 17 anni.