Icona rock a forma di suono dell'Arizona

Duane Eddy è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994 grazie ad una carriera iniziata nel 1958 con il singolo multimilionario “Rebel Rouser”.

Il chitarrista vincitore del Grammy Award, l'artista di maggior successo commerciale nella storia del rock 'n' roll, è morto pacificamente il 30 aprile, circondato dai membri della famiglia a Franklin, nel Tennessee.

Aveva 86 anni.

Nato a Corning, New York, e cresciuto nello Stato di New York, Eddie si è trasferito a Tucson e poi a Coolidge, in Arizona, con la sua famiglia quando era adolescente. Mentre viveva a Coolidge, incontrò un DJ di nome Lee Hazelwood, che incise la traccia del giovane chitarrista “Rebel Rouser” in uno studio di Phoenix chiamato Audio Recorders.

“Rebel Rouser” è stata la terza canzone che lui e Hazlewood hanno registrato.

Come Duane Eddy e Lee Hazlewood hanno realizzato “Rebel Rouser”

Il primo fu “Soda Fountain Girl”, registrato con un amico di nome Jimmy Delbridge e pubblicato nel 1955 come duetto di Jimmy e Duane.

In un'intervista con il blogger Simon Knott nel 2013, Eddie ha detto di “Soda Fountain Girl”, “Il primo disco che Lee Hazlewood ha prodotto con me e Jimmie Dale, abbiamo cantato insieme quando avevamo 16/17 anni.

Nel 1957, Eddie aveva affittato una stanza da Hazlewood a Phoenix e aveva acquistato un caratteristico modello a corpo cavo della Gretsch “Chet Atkins” da Ziggie's Music quando una composizione chiamata “Raunchy” raggiunse la top five in due versioni contemporaneamente: una di Bill Justis, l'altro Di Ernie Freeman.

Come ha detto Eddie a The Republic nel 2020, “Quando ‘Raunchy’ è diventato un successo, mi ha detto: ‘Dovresti andare a casa e scrivere qualcosa’. “Dobbiamo tagliare un pezzo di musica.”

Eddie ricorda che Hazlewood registrò “tutti quelli che a quel punto sapevano cantare una melodia”.

“Li portava in studio e inviava la registrazione a diverse etichette indipendenti di Los Angeles per cercare di ottenere un accordo”, ha detto Eddie. “Volevo solo suonare. Mi ha detto: 'Scrivi un pezzo musicale', così l'ho fatto.”

La sessione successiva di Hazlewood risultò in “Movin' N' Groovin'”, una riscrittura strumentale meno sottile di “Brown Eyed Handsome Man” di Chuck Berry. Non riuscì a dare fuoco alle classifiche, fermandosi al numero 72 all'inizio del 1958.

“Ciò è bastato per incoraggiare l’azienda a tornare ad est e dire: ‘Fate di più’”, ha detto Eddy a The Republic. “Così entrammo nel marzo del 1958 e registrammo ‘Rebel-Rouser’”. “Il resto è storia, per così dire.”

“Rebel Rouser” era una questione completamente diversa. Caratterizzato da uno dei riff seminali del rock 'n' roll, una melodia bassa e inquietante che nuota nell'eco, raggiunse il picco al numero 6 nel 1958, e Eddie lo fece seguire con due singoli nella Top 10, “Forty Miles of Bad Road” (n. 1). 9) e “Perché sono giovani” (n. 4) del 1960.

John Anderson degli Yes ha detto a The Republic che “Rebel-Rouser” è stata la prima canzone che lo ha ispirato a comprare un disco.

“Sono dischi straordinari”, ha detto Anderson. “Assomiglia molto a Ricky Nelson. Molto bravo. Molto pulito.”

Eddie è arrivato tra i primi 40 15 volte bacheca pubblicitaria Hot 100 e ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

“Il primo dio della chitarra del rock and roll”

Il suo album di debutto del 1958, Have 'Twangy' Guitar Will Travel, raggiunse il numero 5 e rimase in classifica per 82 settimane. Tra le sue registrazioni più popolari c'è il tema di “Peter Gunn”, che raggiunse il numero 27 nelle classifiche statunitensi nel 1960 ma andò meglio nel Regno Unito, dove raggiunse il numero 6.

Il sito web della Rock and Roll Hall of Fame cita John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival che ha descritto Eddie come “il primo dio della chitarra del rock and roll”. L'Hall of Famer continua a notare l'influenza del tono distintivo di Eddy in tutto, da “Born to Run” dei Beatles (scopri la nota bassa e sinuosa in “I Wanna Hold Your Hand”).

Eddie si trasferì in California alla fine degli anni '60, ma continuò a parlare Repubblica nel 2012 sul ruolo svolto dalla valle nel plasmare il suono della sua musica.

Come il deserto dell'Arizona ha modellato il tono di Duane Eddy

“La vastità e l'apertura del deserto, le sensazioni e gli odori, hanno plasmato la mia musica”, ha detto “Suono in quel modo, con note grandi e spazi aperti, ho scoperto nel corso degli anni di essere stato inconsciamente influenzato da tale.”

Pochi chitarristi nella storia del rock 'n' roll avevano un marchio più distintivo del tono basso catturato su quegli strumenti classici che lui e Hazlewood registrarono sui registratori di Floyd Ramsey a Phoenix.

Gran parte di ciò è dovuto alla passione di Eddie per le corde basse della sua Gretsch Hollowbody, una preferenza che sviluppò da adolescente nello studio di Ramsay quando i Casey non potevano farcela.

“A volte farei un piccolo cambiamento alla chitarra solista se Al non ci fosse”, ha detto Eddie a The Republic in un'intervista del 2020.

“È stato allora che ho scoperto che le corde basse erano molto più forti di quelle alte. Così l'ho notato nella mia mente e poi ho rivisitato quell'idea quando ho iniziato a fare le mie registrazioni.”

Quale altra caratteristica ha reso così riconoscibili quei primi classici musicali di Duane Eddy?

Ciò includeva un viaggio in una discarica sulle rive del fiume Salt, dove Hazlewood trovò l'eco che stava cercando in un serbatoio dell'acqua vuoto che avevano restaurato e allestito come camera dell'eco improvvisata nel parcheggio dietro lo studio.

“L'hanno lasciato cadere proprio lì sullo scaffale”, ha detto Eddie a The Republic. “Hanno messo un altoparlante a un'estremità e un microfono all'altra, e l'altoparlante usciva, girava attraverso il serbatoio e il microfono lo raccoglieva dall'altra estremità, e avevamo un'eco. È stato fantastico. “

Dan Auerbach dei Black Keys è un grande fan di Duane Eddy.

“Prendi questo strumento che tutti hanno”, ha detto a The Republic nel 2022. “Puoi entrare in un negozio e comprarlo. Ma nessuno può prenderlo in mano e produrre un suono del genere tranne Duane Eddy. Questa è l'abilità più rara”. come giocatore.” Un musicista, per prendere questo oggetto inanimato e dargli un suono unico e riconoscibile”.

Anche se i successi di Eddie si esaurirono dopo che “Boss Guitar” raggiunse il numero 28 nel 1963, suonò la chitarra nella versione del tema di Art of Noise di “Peter Gunn”, una hit nella Top 10 del Regno Unito nel 1986. Un anno dopo, apparve l'album di debutto di The Legend. in quasi un decennio con le apparizioni di Fogerty, George Harrison, James Burton, Ry Cooder e Steve Cropper (di Booker T. & MG), parlando dell'influenza duratura di quelle prime registrazioni.

Pubblicata nel 2004, The Rolling Stone Album Guide riassume il ruolo pionieristico del chitarrista nello sviluppo iniziale del rock and roll.

“Twang è la parola più associata alla leggenda della chitarra Duane Eddy”, iniziava la voce.

“E quel suono certamente riassume al meglio la sua personalità discografica. Ma Eddie non era tutto brani a registro basso, vibrato liberale e l'onnipresente whammy bar. La sua strumentazione era autentici esercizi musicali – e c'era solo il cantante. Ha eseguito questo L'enfasi sulla costruzione delle canzoni separò Eddie dai proto-primalisti ispirati degli anni '50 come Link Wray e stabilì lo standard per gli strumenti rock che fiorirono negli anni '60 quando i Ventures entrarono sulla scena, e più tardi con l'avvento della musica surf.

Eddie ha sempre ricordato con affetto i suoi giorni a Phoenix, dove ha lavorato con Hazlewood ai registratori di suoni.

“È qui che è successo tutto per me”, ha detto a The Republic nel 2020. “E per me”.

Eddie lascia la moglie Dade, quattro figli, cinque nipoti e nove pronipoti.

Voce ribelle: Come una leggenda dell'Arizona si è fatta strada nella Rock and Roll Hall of Fame con una scoperta in una discarica

