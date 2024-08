Identificato l’atleta annegato mentre nuotava ai CrossFit Games di Fort Worth

Julia Falcone è una produttrice di contenuti digitali presso CBS News Texas. Julia ha già scritto per i media di Dallas-Fort Worth come Denton Record-Chronicle, D Magazine, 1080 KRLD e 105.3 The Fan. Copre una vasta gamma di argomenti, con particolare attenzione allo sport e agli argomenti di tendenza. Ogni settimana Julia produce un programma chiamato “Eye on Trending”, in cui risponde alle domande più frequenti.