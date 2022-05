iFixit venderà quasi ogni parte dello Steam Deck, inclusa l’intera scheda madre

L’era della riparazione dei propri dispositivi si avvicinae di Valve Laptop da gioco Steam Deck Potrebbe essere l’esempio migliore: non solo offre un design facile da riparare, ma sembra ora Quasi ogni parte Sarà venduto separatamente su iFixit.

Questa sera, l’azienda ha prematuramente rivelato una vasta collezione di Pezzi di ricambio promessi sul loro sito Web e siamo rimasti sorpresi di vedere tutto fino a Scheda madre con chip AMD Aerith Il cuore di Steam Deck sarà presto disponibile al prezzo di $ 350.

In effetti, iFixit venderà parti che possono essere considerate aggiornamenti del tuo Steam Deck esistente, se decidi di preferire lo schermo antiriflesso fornito solo con il modello da 512 GB, oppure Ventilatore Huaying presumibilmente più silenziosoPotrai acquistarli rispettivamente per $ 95 e $ 25. Puoi pagare un extra di $ 5 per il “Kit di riparazione” che viene fornito con tutto il necessario per effettuare quelle riparazioni, cosa che consiglio vivamente per il monitor. Se hai già un cacciavite e un cacciavite, probabilmente non ne hai bisogno per la ventola.

In effetti, iFixit era disposto a inviarti un listino prezzi completo negli Stati Uniti per ogni articolo che avrebbe venduto nella prima ondata, 23 parti in evidenza in totale:

Ricambi per il deck a vapore su iFixit SKU / collegamento Sostantivo prezzo SKU / collegamento Sostantivo prezzo 2600021 Ventilatore di superficie del vapore/solo parte $ 24,99 2600022 Ventilatore Steam Deck/Kit di riparazione $ 29,99 2600031 Schermo/solo parte di Steam Deck (512 GB). 94,99 USD 2600032 Kit schermo / correzione Steam Deck (512 GB). $ 99,99 2600041 Solo schermo/parte di Steam Deck (64 GB o 256 GB). $ 64,99 2600042 Toolkit di riparazione dello schermo Steam Deck (64 GB o 256 GB). $ 69,99 2600051 Levetta destra della piattaforma Steam / Solo parte $ 19,99 2600052 Levetta destra / kit di riparazione della superficie del vapore $ 24,99 2600061 Levetta sinistra sul ponte/solo parte $ 19,99 2600062 Assemblaggio di montaggio su superficie con levetta sinistra/vapore $ 24,99 2600071 Membrana in gomma per pulsante superficie vapore 4,99 USD 2600081 Membrana in gomma D-Pad per superficie vapore 4,99 USD 2600091 membrana di gomma della superficie del vapore 4,99 USD 2600101 Altoparlanti Steam Deck $ 24,99 2600291 Pulsante di attivazione sinistro sulla superficie del vapore 7,99 dollari USA 2600301 Pulsante di attivazione destro sulla superficie del vapore 7,99 dollari USA 2600161 Pulsante paraurti sinistro posizionato sulla superficie del vapore 6,99 dollari USA 2600171 Montare il pulsante paraurti destro sul piatto vapore 6,99 dollari USA 2600181 piastra posteriore vapore $ 24,99 2600191 Piastra frontale su superficie vapore $ 24,99 2600201 La scheda madre sulla superficie del vapore $ 349,99 2600211 Piatto destro della figlia sulla superficie del vapore $ 29,99 2600221 Scheda figlia sul ponte di sinistra $ 34,99 2600231 Adesivo per batteria superficie vapore 4,99 USD 2600241 adesivo per schermi di superficie a vapore 4,99 USD 2600251 Adattatore CA per Steam Deck (Stati Uniti) $ 24,99 2600261 Adattatore CA per tetto vapore (UE) $ 24,99 260271 Adattatore CA per Steam Deck (Regno Unito) $ 24,99

GamingOnLinux lei ha Elenco parziale dei prezzi nel Regno Unito anche.

Una cosa che non vedrai subito è la batteria dello Steam Deck, tuttavia, poiché è chiaramente un elemento di usura significativo per una console alimentata a batteria che può scaricarsi facilmente in un paio d’ore. iFixit contiene solo un collegamento segnaposto per batteria (E SSDGrazie u / Fidler_2K @ Reddit).

Ecco cosa dice Kyle Wiens, CEO di iFixit il bordo Informazioni sullo slot della batteria:

Stiamo costruendo una soluzione di riparazione Steam Deck che include tutte le istruzioni dettagliate e le parti necessarie per riparare il tuo deck. La nostra versione iniziale include parti e strumenti per completare la maggior parte delle riparazioni. Non abbiamo una soluzione per riparare la batteria il primo giorno, ma ci impegniamo a collaborare con Valve per preservare questi dispositivi mentre invecchiano. Sarà necessario sostituire la batteria per far sì che Steam Deck resista alla prova del tempo.

Non poteva dire quando avrebbe venduto dopo la frase “presto”.

All’inizio di oggi, abbiamo pubblicato alcune pagine relative al rilascio di parti in arrivo con Valve. Queste cose sono funzionate prima del previsto, quindi abbiamo finito per rimuoverle. Se ricevi un ordine di pezzi di ricambio, lo rispetteremo. Restate sintonizzati per il vero lancio a breve! – iFixit (iFixit) 21 maggio 2022

Inoltre, non ci sono ancora touchpad, D-pad o pulsanti nell’elenco, anche se iFixit venderà i diaframmi in gomma sottostanti. E non c’è struttura metallica interna, schermi EM o cavi a nastro flessibili. Quindi non è che puoi costruire un intero gruppo di parti. Ma se rompi il pannello frontale in plastica, questa può essere una soluzione facile da $ 25 e non puoi dirlo per la maggior parte dei gadget.

A proposito, è abbastanza facile entrare nello Steam Deck: quando la levetta è diventata un po’ appiccicosa, sono stato in grado di estrarla per la pulizia rimuovendo solo sette viti (e ammetto di aprire piccole clip di plastica complicate).

A proposito: se sei interessato al diritto alla riparazione e alle parti ufficiali, stamattina è uscita una storia che potresti voler leggere.