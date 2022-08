Home » World Il 6 gennaio, i messaggi di testo dai telefoni dei principali funzionari del Pentagono sono stati cancellati World Il 6 gennaio, i messaggi di testo dai telefoni dei principali funzionari del Pentagono sono stati cancellati 0 Views Save Saved Removed 0

L’ammissione che i telefoni dei funzionari del Pentagono erano stati cancellati è stata rivelata per la prima volta in una causa del Freedom of Information Act intentata dalla censura statunitense contro il Dipartimento della Difesa e l’Esercito. Il gruppo di monitoraggio sta cercando i documenti del 6 gennaio dall’ex segretario alla Difesa ad interim Chris Miller, dall’ex capo di stato maggiore Cash Patel e dall’ex segretario dell’esercito Ryan McCarthy, tra gli altri alti funzionari del Pentagono, dopo che hanno presentato richieste iniziali del Freedom of Information Act pochi giorni dopo il Attacco al Campidoglio…

Miller, Patel e McCarthy sono visti come testimoni importanti per comprendere la risposta del governo all’attacco al Campidoglio del 6 gennaio e la risposta dell’ex presidente Donald Trump alla violazione. Tutti e tre hanno partecipato alla risposta del Dipartimento della Difesa all’invio delle truppe della Guardia Nazionale nel Campidoglio degli Stati Uniti quando sono scoppiate le rivolte. Non vi è alcuna indicazione che gli stessi funzionari abbiano cancellato i registri.

L’affermazione del governo negli archivi che gli sms dei funzionari di quel giorno non sono stati conservati è l’ultimo colpo agli sforzi per portare trasparenza agli eventi del 6 gennaio. Lettere scomparse dai servizi segreti quel giorno.

Miller ha rifiutato di commentare. Patel e McCarthy non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Il Dipartimento della Difesa non ha risposto immediatamente alla richiesta della CNN. “È nostra politica non commentare le controversie in corso”, ha affermato in una dichiarazione il capo delle relazioni con i media dell’esercito americano, il colonnello Kathy Wilkinson.