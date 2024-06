Il banchiere d’investimento milionario, 52 anni, dà un pugno a terra a una donna in una strada di Brooklyn in un video scioccante

Un banchiere d’investimento milionario è stato filmato mentre prendeva a pugni una donna in faccia, facendola cadere a terra, nelle strade di New York sabato sera.

Jonathan Kay, 52 anni, è stato visto colpire violentemente una donna senza nome a Brooklyn, dove vive in una casa a schiera con quattro camere da letto da 4 milioni di dollari nella costosa zona di Park Slope. Non è chiaro cosa abbia scatenato lo scontro.

Kay ricopre il ruolo di amministratore delegato presso Moelis & Company, una delle principali banche di investimento con uffici a Midtown Manhattan.

Nella clip la donna appare cadere a terra sotto la forza del pugno, mentre uno degli spettatori si precipita ad aiutarla inutilmente. Si sentono altri guardare Kay chiamandolo “ahole” e dicendogli di “fanculo” – attirando brevemente la sua attenzione prima che improvvisamente si volti dall’altra parte.

Un portavoce della banca ha confermato a DailyMail.com che Kay era l’uomo nel video virale e ha detto che era già stata avviata un’indagine.

Scorri verso il basso per il video:

READ Come è correlata la crisi di liquidità allo stack di Ethereum Lido Jonathan Kay, 52 anni, è stato visto colpire con violenza una donna senza nome a Brooklyn, dove vive anche lui in una costosa casa a schiera con quattro camere da letto a Park Slope, valutata poco più di 4 milioni di dollari.

Il banchiere, qui mostrato trionfante all’indomani dell’attacco, lavora come amministratore delegato presso Moelis & Company, una delle principali banche di investimento con uffici nel centro di Manhattan.

“Siamo venuti a conoscenza che uno dei nostri dipendenti è stato coinvolto in un grave incidente a Brooklyn l’8 giugno”, ha detto un rappresentante di Moelis, con lo snippet di 12 secondi che continua a guadagnare sempre più attenzione online.

“Prendiamo sul serio la questione e stiamo indagando”, ha aggiunto.

Secondo un profilo sul sito web di Moelis, Kay ha conseguito la laurea presso la Tufts University e si è laureato con lode presso la Duke University Law School.

Un altro profilo che descrive in dettaglio i successi di Kay, presso l’organizzazione Jewish Grad, rende omaggio ai suoi 10 anni presso l’azienda, durante i quali ha assistito Moelis.Diventare leader di mercato eseguendo oltre 125 transazioni che rappresentano oltre 100 miliardi di dollari di valore aziendale collettivo.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing presso CitiGroup, il terzo istituto bancario più grande degli Stati Uniti.

Nel suo ruolo attuale, supervisiona 10 settori all’interno della divisione servizi alle imprese di Moelis, dove gestisce un “team dedicato di banchieri e… un’ampia rete di relazioni sia con aziende strategiche che con investitori di private equity”, afferma la biografia.

Aggiunge che fa anche parte del comitato di gestione della società, dimostrando la sua posizione nel settore finanziario.

Moelis sta già indagando sull’incidente, ma al momento della stesura di questo articolo non è noto se la questione sia stata segnalata o meno alla polizia di New York. DailyMail.com ha chiesto un commento.

Secondo un profilo sul sito web di Moelis, Kay ha conseguito la laurea presso la Tufts University e si è laureato con lode presso la Duke University Law School.

Moelis sta già indagando sull’incidente, ma al momento della stesura di questo articolo non è noto se la questione sia stata segnalata o meno alla polizia di New York. DailyMail.com ha chiesto un commento

Nel frattempo, il filmato è breve e traballante, ma include un momento in cui Kaye si gira verso la telecamera dopo aver buttato a terra la donna.

Kai esce con una borsa in mano, con una macchia bagnata sul retro della giacca.

In una clip con una didascalia sul filmato, un utente ha scritto: “Quest’uomo mi ha dato un pugno in faccia oggi e mi ha rotto il naso”. [He also] Ho catturato i miei amici[sic] Braccio…qualcuno riesce a trovarlo?

Il contesto dello sciopero rimane poco chiaro.