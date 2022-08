Il battitore della Little League abbraccia l’avversario dopo essere stato colpito in uno spettacolo di ispirazione sportiva

Sulla collina, Kayden Shelton era ancora traballante. Poi accadde qualcosa di straordinario: Isaia scese dalla borsa, salì la collina e avvolse le braccia intorno alla brocca, per fargli sapere che stava bene.

“Volevo andare là fuori e diffondere l’amore di Dio e assicurarmi che stesse bene, assicurandomi che sapesse che sto bene e che starò bene”, ha detto Isaiah alla CNN mercoledì mattina, che è apparso in “New Day”. Accanto a Kayden.

“Ciao, stai facendo un ottimo lavoro”, ha detto Isaiah in un video che ha attirato l’attenzione diffusa mentre sconosciuti ovunque hanno elogiato la dimostrazione di sportività del giovane.

“Mi sentivo come se fosse interessato”, ha detto Kayden quando gli è stato chiesto dell’abbraccio di Isaiah. “Ci tenevo anche a lui, e questo ha dimostrato che il baseball è sportività: c’è molta sportività nel baseball.

“Isaiah ha – il suo cuore è diverso per le persone”, ha aggiunto. “È solo un bravo ragazzo”.

Ha detto che Isaia ha un piccolo livido, ma per il resto si sente bene. I giocatori sono rimasti sbalorditi dalla risposta al video, cercando di avvolgere le loro menti su questo momento che sta diventando virale su Internet.

“È davvero pazzesco”, ha detto Isaiah. “Tipo, chi l’avrebbe mai detto, tipo, che un abbraccio sarebbe impazzito, sai? Dimostra solo che fai cose carine e otterrai la ricompensa, immagino.”

Riguardo a ciò che le persone dovrebbero portare via dai loro momenti sulla collina, Kayden ha detto alla CNN: “Penso che la lezione sia che devi prenderti cura degli altri. Come se fossero in uno stato di caduta, dovresti semplicemente prenderti cura di loro e provare per costruirli”.

Alla fine, è stato il Texas East a vincere la partita, avanzando Serie di campionati mondiali della Junior League a Williamsport, in Pennsylvania, a fine mese, e Isaiah farà il tifo per il Team Kayden.

“Sì, sono la stessa zona in cui viviamo, ed eravamo davvero buoni amici, abbiamo fatto la differenza”, ha detto. “Quindi li radicheremo fino in fondo.”