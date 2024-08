Il Big Mac di Chili batte McDonald’s nel suo stesso gioco

New York

Gli americani non acquistano più il loro Big Mac preferito da McDonald’s, ma vanno invece da Chili’s.

Brinker International, la società madre della catena di ristoranti Chili’s, ha riferito che le vendite nello stesso negozio sono aumentate di circa il 15% e il traffico è aumentato di circa il 6% durante l’ultimo trimestre, grazie alla promozione di un nuovo hamburger ora destinato al fast food.

I prezzi elevati dei fast food hanno dato ai fast food come Chili’s e Applebee’s l’opportunità di competere con i loro concorrenti fast food con le proprie offerte. Le conversazioni sui social media monitorate da Chili’s hanno dimostrato che i clienti sono “frustrati dai prezzi dei fast food”, ha detto il CEO di Brinker, Kevin Hochman, durante una chiamata sugli utili in aprile, spingendoli a pubblicare annunci che “utilizzano il fast food come strumento di reazione”.

È stato lanciato Chili Una nuova audace campagna pubblicitaria Ad aprile per un pasto da $ 10,99, includeva un nuovo concorrente del Big Mac chiamato Big Smasher, che descriveva come avente “il doppio della carne di un Big Mac e sapori che i fan del fast food riconosceranno”.

Tuttavia, il panino Big Smasher non presenta due pezzi come un Big Mac tra tre fette di pane, ma piuttosto una fetta di carne più grande da mezzo chilo con condimenti simili come cipolle tritate, lattuga, sottaceti, formaggio e salsa Thousand Island. .

“Chili’s ha sovraperformato significativamente il settore in termini di vendite e traffico durante il trimestre”, ha affermato Hochman nella pubblicazione degli utili di mercoledì, una frecciatina sottilmente velata a McDonald’s, Burger King e Wendy’s, che hanno tutti riportato trimestri generalmente tristi.

Hochman ha detto durante la chiamata degli analisti che l’accordo “ha indirizzato con successo il traffico e ha capitalizzato la conversazione culturale sui prezzi dei fast food” e che la promozione continuerà per il resto dell’anno.

Anche Applebee’s ha incrementato il numero di operazioni incentrate sul valore durante il trimestre, sebbene non abbia riscontrato lo stesso successo di Chili’s.

“Puoi ottenere il nostro hamburger per $ 9,99”, ha detto alla CNN John Peyton, CEO di Dine Brands, la società madre della catena di ristoranti Applebee. Con questo in mente, “Perché prendere un hamburger da 10 dollari… che puoi mangiare in un sacchetto fuori dalla macchina?”

Questa sovrapposizione “offre una nuova opportunità”, afferma Peyton. Ora il costo del pranzo da McDonald’s è equivalente al costo del pranzo da Applebee, dove puoi sederti a un tavolo e ordinare il tuo pasto tramite un cameriere. Sottolinearlo è un nuovo modo per attirare i clienti.

Le tre catene di fast food hanno lanciato le proprie offerte poco dopo il lancio del nuovo pasto Chili’s. Le promozioni da $ 5 di McDonald’s hanno avuto un tale successo che rimarranno nei menu degli Stati Uniti per un ulteriore mese fino ad agosto, ha recentemente annunciato la catena.

L’offerta da 5 dollari “raggiunge l’obiettivo di riportare i clienti nei nostri ristoranti” e spinge anche alcune persone ad acquistare articoli a prezzo pieno, facendo aumentare le vendite, ha detto McDonald’s in una nota ottenuta dalla CNN. I risultati finanziari non verranno visualizzati fino al prossimo rapporto sugli utili della società in autunno.

Ma i risultati della società cilena non sono bastati a sostenere le azioni di Brinker. Le azioni della società sono scese dell’11% durante le contrattazioni perché i profitti sono stati inferiori alle aspettative degli analisti e gli investitori non erano soddisfatti delle previsioni negative.