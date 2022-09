Il bilancio delle vittime è in aumento mentre le proteste in Iran si intensificano

Tra le vittime c’era un membro delle forze di sicurezza

I disordini regnano in Iran dopo la morte di una giovane donna in custodia

Il video sui social media mostra nuove proteste all’Università di Teheran

DUBAI, 21 settembre (Reuters) – Tre persone, tra cui un membro delle forze di sicurezza, sono state uccise martedì durante i disordini nel Paese, hanno detto funzionari iraniani, mentre la rabbia per la morte di una donna sotto la custodia della polizia morale ha scatenato proteste. Il quinto giorno.

Un totale di sette persone sono state uccise da quando sabato sono scoppiate le proteste per la morte di Mahza Amini, un 22enne del Kurdistan iraniano, riferiscono fonti ufficiali, morto la scorsa settimana a Teheran dopo essere stato arrestato per “abbigliamento improprio”.

Rapporti del gruppo per i diritti dei curdi Henga affermano che sette manifestanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza martedì o quasi nelle aree curde nel nord-ovest del paese, dove i disordini sono stati particolarmente intensi e mortali.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

I funzionari hanno negato che le forze di sicurezza abbiano ucciso i manifestanti.

Hengau ha anche affermato che l’accesso a Internet è stato interrotto nella provincia del Kurdistan, una mossa per impedire la condivisione di video dalla regione in cui le autorità hanno represso i disordini della minoranza curda. leggi di più

NetBlocks e residenti hanno affermato che l’Iran ha limitato l’accesso a Instagram, l’unico grande sito di social media che l’Iran normalmente non blocca. Recentemente ha circa 48 milioni di utenti nel paese, ha affermato un alto funzionario.

Il ministro delle comunicazioni ha affermato di essere stato citato erroneamente dopo che i media lo hanno citato dicendo che le autorità potrebbero interrompere i servizi Internet per motivi di sicurezza. leggi di più

La morte di Amini ha scatenato rabbia per le libertà nella Repubblica islamica e problemi che sono derivati ​​dalle sanzioni economiche. Le donne hanno sventolato e bruciato il velo durante le proteste e ad alcune si sono tagliati i capelli in pubblico.

Le proteste hanno inghiottito gran parte del Paese dall’inizio di sabato ai funerali di Amini nella regione curda, scatenando scontri mentre le forze di sicurezza cercavano di reprimerli.

Durante un discorso di mercoledì per commemorare la guerra Iran-Iraq del 1980-88, il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei non ha menzionato le proteste, i peggiori disordini dall’ultimo anno di scontri di strada in Iran per mancanza d’acqua. leggi di più

Un alto aiutante di Khamenei ha offerto le sue condoglianze alla famiglia di Amini questa settimana e si è impegnato a portare avanti il ​​caso, dicendo che il leader supremo è stato ferito e addolorato per la sua morte.

Un “assistente di polizia” è morto martedì per le ferite riportate nella città meridionale di Shiraz, ha detto l’agenzia di stampa ufficiale IRNA.

“Alcune persone si sono scontrate con agenti di polizia, provocando la morte di un assistente di polizia. Nell’incidente, altri quattro agenti di polizia sono rimasti feriti”, ha detto IRNA. L’IRNA ha citato il funzionario dicendo che 15 manifestanti sono stati arrestati a Shiraz.

Una moto della polizia brucia durante una protesta per la morte di Mahsa Amini, una donna morta dopo essere stata arrestata dalle “guardie disciplinari” della Repubblica islamica dell’Iran il 19 settembre 2022 a Teheran, in Iran. Foto via WANA (Agenzia di stampa dell’Asia occidentale) REUTERS/File READ USWNT vs. Il Canada segna: Alex Morgan vince la Coppa, gli USA vincono le Olimpiadi e la Gold Cup leggi di più

Martedì a Kermanshah, due persone sono rimaste uccise nei disordini, ha detto il procuratore della città. “Dal momento che le vittime sono state uccise da armi non utilizzate dall’apparato di sicurezza, crediamo fermamente che ciò sia stato fatto dalle forze controrivoluzionarie”, ha affermato l’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars citando l’avvocato Shahram Karami.

Il capo della polizia del Kurdistan ha confermato quattro morti all’inizio di questa settimana nella provincia del Kurdistan, parlando mercoledì all’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. Ha detto che sono stati sparati con un tipo di proiettile non utilizzato dalle forze di sicurezza, aggiungendo che i “mob” volevano incolpare la polizia e gli agenti di sicurezza.

Hengau ha affermato che un totale di 450 persone sono rimaste ferite negli ultimi quattro giorni, oltre ai sette manifestanti curdi che hanno affermato di essere morti a causa del “fuoco diretto” delle forze governative. La Reuters non ha potuto confermare in modo indipendente i rapporti sull’incidente.

Amini è caduta in coma ed è morta mentre aspettava con altre donne di essere arrestata dalla polizia della moralità che imponeva regole rigide nella Repubblica islamica che richiedevano alle donne di coprirsi i capelli e di indossare abiti larghi in pubblico. leggi di più

Suo padre ha detto che non era in cattive condizioni di salute e aveva riportato ferite alle gambe durante la custodia. Incolpa la polizia per la sua morte. La polizia ha negato di averla molestata.

Il Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto un’indagine imparziale sulla sua morte e sulle accuse di tortura e maltrattamenti. leggi di più

“Morte al dittatore”

I video condivisi sui social media mostrano i manifestanti che vandalizzavano i simboli della Repubblica islamica e si confrontavano con le forze di sicurezza.

Una persona è stata mostrata mentre misurava una statua dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica dopo la rivoluzione del 1979, sulla facciata di un municipio nella città settentrionale di Sari.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale ISNA ha detto che 12 ambulanze sono state attaccate e banche e proprietà pubbliche sono state danneggiate in diverse città. I manifestanti hanno accusato la polizia di utilizzare le ambulanze per trasportare truppe e trattenere i manifestanti

La folla si è radunata di nuovo a Teheran mercoledì, mentre centinaia di persone hanno cantato “morte al dittatore” all’Università di Teheran, come mostrato da un video condiviso da 1500Tasweer.

Reuters non ha potuto verificare l’autenticità dei video.

I media e i funzionari statali hanno descritto i disordini come una rivolta di “elementi controrivoluzionari”.

I membri del Basij, una milizia sotto l’egida delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, hanno tenuto le loro manifestazioni mercoledì a Teheran. In un video pubblicato su 1500Tasweer, hanno cantato: “I cani da guardia morali sono una scusa, prendono di mira il regime”.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Segnalato da Dubai Newsroom; Scrittura di Tom Perry Montaggio di Andrew Cawthorne, William McLean e David Gregorio

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.