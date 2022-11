Il Black Friday vede un basso numero di visitatori nei ranghi dei negozi al dettaglio

Un sacco di parcheggio negozi al dettaglio Era vuoto un giovedì sera durante il Black Friday e nessuno faceva la fila per gli affari.

Ciò è in contrasto con gli anni precedenti, quando gli acquirenti restavano in fila per ore nel pomeriggio del Ringraziamento nella speranza di cogliere le offerte del Black Friday.

“Non vedo niente”, ha detto a FOX 2 l’addetto al dettaglio Jeremy Pritchett. “Sono sorpreso. Normalmente, è avvolto tutto intorno all’isolato. Oggi: nessuno.”

Intestazioni del black friday per la cronologia delle vendite online

Pritchett ricorda di aver lavorato nella vendita al dettaglio durante i precedenti Black Friday, quando i negozi si stavano preparando a ricevere un gran numero di acquirenti.

“Probabilmente arriveremo lì intorno a mezzanotte, prepareremo tutto”, ha detto Pritchett. “Abbiamo fatto entrare le persone presto, abbiamo dato loro ciambelle e caffè, sai, per provare a rallentare la fuga precipitosa e cose del genere, ed era occupato. Ma era anche uno di quelli che era sempre divertente, e in un certo senso è andato come.”

Ha continuato: “Penso che sia un segno di come va il mondo. Apprendimento virtuale, acquisti virtuali, tutti vogliono solo potersi sedere sul divano e ordinare ciò che vogliono”.

Secondo la National Retail Federation, più di 160 milioni di persone lo faranno Acquista offerte online Da oggi fino al lunedì di Internet.

La sonnolenza è aumentata durante le festività natalizie per gli acquirenti

Pritchett ha detto che fa acquisti anche online, ma non vedere linee dai negozi è piuttosto triste.

“Ti manca quella relazione. I clienti che venivano, sai, quel genere di cose”, ha detto. “Ora, proprio come molte cose al mondo, è solo transazionale. Nessuno ha più quell’interazione.”