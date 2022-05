Il Boeing Starliner diretto alla ISS è stato lanciato con successo dopo due precedenti tentativi falliti

Veicolo spaziale Boeing Starliner lanciato con successo in orbita giovedì sera Da Cape Canaveral in viaggio verso Stazione Spaziale Internazionale, NASA Lei disse.

Il veicolo spaziale senza pilota dovrebbe trasportare circa 800 libbre di carico Un molo alla Stazione Spaziale Internazionale Verso le 19:10 ET di venerdì, la NASA ha spiegato in un briefing post-lancio. Il portello aprirà sabato mattina.

Era in ritardo il lancio Il primo lancio di successo di Boeing Dopo due precedenti tentativi falliti di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale.

“Che lancio straordinario”, ha detto durante il briefing Kathy Lueders, amministratore associato per la direzione delle operazioni spaziali della NASA. “Abbiamo lavorato su un paio di cose… ma nel complesso, l’auto è così lontana: ha fatto il suo ingresso bruciato ed è pronta per il lancio, e non vediamo l’ora del suo debutto sull’International Stazione Spaziale.”

Steve Stitch, responsabile del programma dell’equipaggio commerciale della NASA, ha rivelato che due dei propulsori del veicolo spaziale si sono guastati, aggiungendo che i backup sono iniziati con successo. “Dobbiamo fare più lavoro per scoprire perché hanno fallito”, ha detto. Ci sono un totale di 12 propulsori sulla navicella spaziale.

Ha aggiunto che il dispositivo di sublimazione, “che invia acqua nello spazio per raffreddare il veicolo spaziale” era un po’ lento all’inizio, ma ha funzionato bene una volta entrato in orbita.

Joel Montaband, responsabile del programma della Stazione Spaziale Internazionale della NASA, l’ha definita una missione “storica”, dicendo che “fornisce un secondo equipaggio per la squadra della ISS e il programma della NASA in generale”.

Sia Boeing che SpaceX hanno ricevuto contratti dalla NASA nel 2014 per costruire veicoli spaziali in grado di trasportare equipaggi alla Stazione Spaziale Internazionale ma SpaceX era l’unica azienda Per portare gli astronauti così lontano.

I precedenti tentativi falliti di Boeing sono stati nel 2019, quando la navicella spaziale non è stata in grado di attraccare a causa di un grave problema software e nel 2021, quando gli ingegneri hanno scoperto che non più di una dozzina di valvole potevano aprirsi nel modulo di servizio prima del lancio, secondo Washington Post.