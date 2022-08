Il Brett Phillips di Rays sta attirando l’interesse di più club

difensore a raggi oculari Britt Phillips Da nominare ieri ottenere difensore José Seri Dagli Astros, e mentre la squadra di solito ha una settimana per scambiare un giocatore dopo il DFA, non è così con la scadenza delle 18:00 ET che si avvicina. È probabile che Phillips cambi oggi, poiché sta già attirando l’interesse di molti club. Alex Speer del Boston Globe Tweet che i Red Sox sono arrivati ​​ai Rays, mentre Alex Coffey del Philadelphia Inquirer Tweet Anche Velez ha mostrato interesse perché stanno cercando di aggiungere un po’ di difesa al centro. Brendan Coty da NJ.com Aggiungere Yankees come un altro club interessato.

È stata una stagione cupa per Phillips, che ha segnato solo 0,147/.225/.250 in 208 presenze sul tabellone, raggiungendo un enorme 40,9%. Non è mai stato uno che ha offerto molto con la mazza, ma le lotte di quest’anno rappresentano ancora un chiaro allontanamento dal .206/.300/.427 da asporto dell’anno scorso e dalla carriera .201/.291/.381 che Phillips ha sopportato nella stagione.

Nonostante tutte le lotte di Phillips con la mazza, è stato a lungo uno dei principali difensori del gioco. Non solo è in grado di giocare tutte e tre le posizioni esterne, ma è un difensore aggiuntivo su tutta la linea, come dimostrano i segni della sua carriera come 38 punti difensivi salvati, 31 punti sopra la media e un punteggio finale di 25,3 punti in soli 2.100 inning di lavoro sul campo nella sua carriera. Anche il mancino Phillips ha mostrato molto pop ed è stato un ottimo rubatore titolare prima della stagione. In 675 precedenti apparizioni sul tabellone, aveva collezionato 23 apparizioni ed era passato da 29 a 34 nei tentativi di base del bottino.

Phillips sta guadagnando $ 1,4 milioni in questa stagione e può essere controllato per altri due anni a giudicare, anche se le lotte di quest’anno sulla scena lo rendono un chiaro candidato perdente. Tuttavia, come giocatore di riserva con forza, velocità e guanti d’élite, potrebbe fornire molto valore a un concorrente dalla panchina negli ultimi due mesi della stagione. Ha esaurito le opzioni della piccola lega, quindi dovrà rimanere nell’elenco di qualsiasi club che potrebbe acquisirlo.

Congetturalmente, ci sono molti altri potenziali incantesimi anche al di fuori delle tre squadre che si dice abbiano chiesto informazioni. Sia i Marlin che gli Astros sono noti per la ricerca di potenziali aggiornamenti sul campo del centro e Phillips è ovviamente un ex lavoratore del ranch di Astros. Il dominio dei Twins non è riconosciuto al momento e Phillips darà loro un divario a basso costo con una difesa d’élite per aiutare a sostenere le cose. Blue Jays può vedere Phillips come una versione più attraente dello stesso set di abilità che possiede l’attuale 4° difensore Bradley Zimmer offerte.

Nonostante la mancanza di valore offensivo, difesa, ritmo e precedente produzione di energia potrebbero portare Phillips bene con un’altra squadra ad un certo punto oggi.