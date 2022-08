Il browser TikTok può tenere traccia delle sequenze di tasti degli utenti, secondo una nuova ricerca

A volte le app utilizzano browser in-app per impedire alle persone di visitare siti Web dannosi o per facilitare la navigazione online tramite il riempimento automatico del testo. Ma mentre Facebook e Instagram possono utilizzare i browser in-app per tenere traccia di dati come quali siti ha visitato una persona, cosa hanno evidenziato e quali pulsanti hanno premuto su un sito Web, TikTok va ancora oltre con un codice in grado di tracciare ogni carattere inserito dagli utenti. ha detto Krause.

Un portavoce di Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha rifiutato di commentare.

Il signor Krause ha affermato di aver condotto la ricerca su TikTok solo su iOS di Apple e ha notato che il monitoraggio delle sequenze di tasti avverrà solo all’interno del browser in-app.

Come con molte app, TikTok offre poche opportunità alle persone di allontanarsi dal suo servizio. Invece di essere reindirizzati a browser Web mobili come Safari o Chrome, viene visualizzato un browser in-app quando gli utenti fanno clic su annunci o collegamenti incorporati nei profili di altri utenti. Questi sono spesso i momenti in cui le persone inseriscono informazioni di base come i dettagli della carta di credito o le password.

in Intervista alla CNN A luglio, Michael Beckerman, chief policy officer di TikTok, ha negato che la società registri le sequenze di tasti degli utenti, ma ha riconosciuto che ne monitora i modelli, come la frequenza di digitazione, per proteggersi dalle frodi.

Il signor Krause ha affermato di temere che quegli strumenti avessero “strutture molto simili” e potessero essere riutilizzati per tenere traccia del contenuto delle sequenze di tasti.

“Il problema è che hanno l’infrastruttura predisposta per fare queste cose”, ha detto.