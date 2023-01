Il calcio del Nebraska raccoglie il suo secondo trasferimento OL in questa bassa stagione

Matt Rowley & Co. è in missione per aggiungere talento al 2023 Nebraska Elenco dei portali di trasferimento, con cui l’hanno fatto di nuovo Walter Ross .

Aggiungere più talento possibile alla linea di scrimmage era qualcosa che Rolle ha detto che lui e il suo equipaggio avrebbero fatto in bassa stagione.

“Abbiamo provato a scavare alcune cose. Volevamo coinvolgere un grande gruppo giovane che potessimo sviluppare e guardare crescere. I dipendenti precedenti hanno fatto un buon lavoro di identificazione”, ha detto Roll durante la sua conferenza stampa all’inizio del giorno della firma. “Amo i giocatori, ma continueremo anche a cercare. Non avrò una linea offensiva di talento o una linea difensiva. Questo è ciò che vince le partite”.

Rouse diventa la nona aggiunta degli Huskers ai trasferimenti e il secondo guardalinee offensivo, che si unisce come quarterback / placcaggio destro Ben Scott (Arizona). Ross, originario di Silver Spring, nel Maryland, era una recluta a quattro stelle nella classe 2019 di Sidwell Friends (DC). Valutato come l’attrezzatura n. 34 a livello nazionale e la recluta n. 4 in assoluto a Washington

Specializzato in ingegneria biomeccanica, Ross ha iniziato quattro stagioni con i Cardinals, giocando 40 partite in carriera. Era una matricola All-American nel 2019 e una menzione d’onore All-Pac-12 nel 2020. Nel 2022, è stato finalista per il William V. Campbell Trophy, comunemente indicato come Academic Heisman.

Secondo Pro Football Focus, Rouse ha giocato 1.383 scatti nelle ultime due stagioni: 650 nel 2022 e 733 nel 2021. Ha ottenuto un punteggio complessivo di 67,3 nel 2022 insieme a un punteggio di blocco della corsa di 71,4 e un punteggio di blocco del passaggio di 54,6. Il suo voto complessivo per il 2021 è stato di 71,4 mentre il suo punteggio di blocco della corsa era 72,2 e il suo punteggio di blocco del passaggio era 72,6.