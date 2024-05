Il caldo estremo colpisce il Texas e la Florida all’inizio della stagione

Questa settimana il caldo e l’umidità estremi sono diminuiti in alcune parti del Texas, della costa del Golfo e del sud della Florida. Inizio caldo intenso Ha esperti per le cose a venire.

Un mese intero prima dell’inizio ufficiale dell’estate, secondo gli esperti Miami è già nel pieno del suo maggio più caldo.

L’indice di calore della città – una misura di come sono le condizioni quando l’umidità e la temperatura dell’aria si combinano – ha raggiunto i 112 gradi Fahrenheit durante il fine settimana, infrangendo il precedente record giornaliero di 11 gradi, secondo Brian McNoldy, ricercatore senior associato all’università. L’indice di calore del fine settimana di Miami ha battuto il record mensile di Miami di 5 gradi. Ha scritto in un post su X.

“Anche se fossero tra due o tre mesi, come luglio o agosto, avere due giorni consecutivi con un indice di calore di 112 gradi sarebbe piuttosto sorprendente”, ha detto McNoldy. “In qualsiasi periodo dell’anno sarebbe insolito. Ma a metà maggio è una cosa senza precedenti. Neanche lontanamente.”

L’estate scorsa è stata molto calda a Miami… E l’intero pianeta. I meteorologi e la National Oceanic and Atmospheric Administration affermano che le temperature saranno superiori alla media per gran parte del paese nei prossimi tre mesi detto la settimana scorsa Il 2024 è già sulla buona strada per classificarsi tra i cinque anni più caldi mai registrati nella storia.

A parte Crazy-2023, l’indice di calore ha già trascorso più tempo al di sopra della soglia di 108°F (e si è attestato su un massimo di 110°+). #Miami *Più di ogni altro anno intero*. Non è ancora nemmeno giugno. 🤯🥵

[1/2] pic.twitter.com/GewtmPXXo0 —Brian McNoldy (@BMcNoldy) 20 maggio 2024

L’ultima lettura dell’indice di calore di 112 gradi di Miami è stata registrata sia sabato che domenica, rendendola solo la seconda volta nella storia registrata della città che i valori dell’indice di calore erano pari o superiori a quel livello, ha detto McNoldy. Un altro evento è l’8 e il 9 agosto 2023.

“Fa decisamente più caldo ora che nel 2023”, ha detto McNoldy. “Non so cosa ci riservi il 2024, ma sono sicuro che non si tratta di previsioni da record per il 2023”.

Miami ha già esteso quella che considera la stagione estiva ufficiale dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, un riflesso dei primi episodi di caldo e umidità estremi.

Nel frattempo, resta in vigore un’allerta caldo in gran parte del Texas meridionale. In alcuni luoghi sono previste temperature fino a 113 gradi, soprattutto lungo il Rio Grande. Lo riferisce il Servizio Meteorologico Nazionale.

L’agenzia ha affermato che questa settimana sono attesi valori dell’indice di calore compresi tra 110 e 120 gradi, con un caldo più pericoloso che probabilmente persisterà durante il fine settimana.

“Di conseguenza, in tutto il Texas meridionale si prevedono rischi da grandi a gravi di impatti legati al caldo”, Lo ha riferito il servizio meteorologico nel suo avviso. “Mantieni la calma, bevi molta acqua e fai pause frequenti se trascorri del tempo fuori!”

Houston sarà molto calda e umida nei prossimi giorni, compresi indici di calore di 100 gradi. La città è ancora nel limbo I temporali mortali della scorsa settimanaDecine di migliaia di residenti sono ancora senza elettricità.

Gli studi dimostrano che il cambiamento climatico sta alimentando ondate di caldo più frequenti, intense e prolungate e sta aumentando il riscaldamento precoce.

Le conseguenze possono essere fatali. Il caldo uccide ogni anno più persone negli Stati Uniti di qualsiasi altro disastro meteorologico, secondo il servizio meteorologico.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato NBCNews.com