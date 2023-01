Il campione di battuta dei Mets Jeff McNeil ha un patrimonio netto di $ 50 milioni

Campione della lega nazionale di battuta Jeff McNeil Venerdì i New York Mets hanno concordato un’estensione del contratto quadriennale da 50 milioni di dollari, hanno riferito fonti a conoscenza dell’accordo a ESPN, assicurando che uno dei giocatori chiave della squadra rimarrà al Queens mentre i Mets cercano di vincere la loro prima World Series dal 1986 .

McNeil, che compie 31 anni dopo il giorno di apertura, doveva andare a un processo arbitrale con i Mets, dove chiedeva $ 7,75 milioni e loro offrivano $ 6,25 milioni. Invece, la pausa ha stimolato i discorsi sul mantenimento di McNeil con i suoi restanti due anni di arbitrato, che gli sono valsi un buyout di più stagioni per il free agent. Fonti hanno detto a ESPN che l’accordo, che è effettivamente sospeso, include l’opzione del club per un quinto anno che porterebbe il valore totale a $ 63,75 milioni.

Dal momento che McNeil non era programmato per entrare in free agency fino a prima della sua stagione di 33 anni, lo spettro delle squadre che lo penalizzavano per la sua età, oltre al mercato che non premiava necessariamente i giocatori interessati a chiamare, ha reso l’estensione più attraente.

McNeil è sicuramente tra i migliori interpreti di questo sport, con solo 242 run in 2.039 partite nella sua carriera, un tasso di strike migliore di soli nove giocatori con almeno 1.000 presenze da quando McNeil ha fatto il suo debutto nel 2018. .

Solo tra quelli Michael Branley E Luigi Araz Sono nella classe di McNeil come battitore. 307 battute – terzo dietro Ariz e Freddy Freeman in questa corsa. Anche se la forza non è una parte importante del gioco di McNeil, ha portato un sacco di pop nel 2022, dove è arrivato. .

La versatilità di McNeil si è rivelata preziosa per i Mets per tutta la sua carriera, poiché passava regolarmente dalla seconda base ai punti d’angolo. Anche se ha giocato 106 partite per il secondo posto la scorsa stagione ed è stato ben al di sopra della media, ha anche trascorso 47 partite in campo con una squadra che ha vinto 101 partite ma ha perso contro i San Diego Padres nel turno delle wild card.

Con un valore medio annuo dell’accordo di 12,5 milioni di dollari, il costo fiscale competitivo dei Mets continuerà a crescere. Mentre il colpo CBT previsto era costituito da cifre arbitrali, la nuova cifra CBT di McNeil annullerà l’AAV e rivendicherà una tassa del 90% su $ 4,25 milioni a $ 5,75 milioni.

Il nuovo stipendio previsto per i Mets più le tasse è di circa $ 467 milioni, il che batterebbe un record della major league.

Per i Mets, i risparmi negli anni futuri potrebbero valere la pena. Nelle sue cinque stagioni di major league, McNeil ha ottenuto più di 16 vittorie rispetto alla sostituzione e il suo set di abilità tende a invecchiare bene. Ma la possibilità che i tassi di colpire possano aumentare con l’implementazione del pitch clock e il blocco delle palle perse difensive potrebbe rendere meno notevole il set di abilità di McNeil.

Ovviamente, anche la media di battuta di McNeil può aumentare e, a parte il suo anomalo 0,251 nel 2021, i suoi numeri stagionali sono 0,329, 0,318, 0,311 e 0,326. Dovrebbe far parte del campo interno nel 2022 che include la prima base Casa Alonsointerbase Francesco Lindor – con il quale ha avuto un famigerato incidente di scorta nel 2021, anche se da allora hanno fatto pace – e una combinazione di Eduardo EscobarE Louis Gillorm e verso l’alto Brett Patti In terza base.