Il cancelliere britannico Kwasi Quarting fa marcia indietro sul taglio del 45% dell’aliquota fiscale

LONDRA – Il nuovo governo britannico ha detto “ce l’abbiamo fatta” poiché ha abbandonato i piani per eliminare l’aliquota più alta dell’imposta sul reddito, una parte fondamentale della sua politica economica fondamentale che ha spaventato i mercati e cacciato i britannici. Sterlina al minimo storico contro il dollaro USA. Lunedì, il primo ministro Liz Truss ha dichiarato una grande trasformazione La proposta di eliminare il tasso del 45% per le persone che guadagnano più di £ 150.000 ($ 168.000) è diventata una “distrazione”.

In reazione alla notizia dell’inversione, lunedì mattina la sterlina è rimbalzata contro il dollaro USA, tornando dov’era prima che il regime fiscale e di prestito del governo la spingesse al ribasso.

Ma questa ritirata è un duro colpo per l’autorità del giovane governo Truss, che è al potere da meno di un mese.

Ciò lascia il governo significativamente debole e rivela la mancanza di sostegno a Truss da parte dei parlamentari del suo partito conservatore in parlamento, ha affermato Mojtaba Rahman, analista di Eurasia Group. In una breve nota, ha detto che i suoi critici “ora maledicevano la debolezza”.

Il partito conservatore aveva sperato che avere un nuovo primo ministro in carica entro la sua conferenza annuale di questa settimana avrebbe aiutato il partito a superare i numerosi scandali dell’ex primo ministro Boris Johnson e avrebbe iniziato a ravvivare la fiducia tra gli elettori.

Ma la prima grande mossa politica del governo Truss – l’annuncio di un piano per far crescere l’economia offrendo grandi tagli alle tasse principalmente ai ricchi – ha creato un diverso tipo di caos.

Gli investitori temono che i tagli alle tasse e l’indebitamento associato aggraveranno l’inflazione, scaricando la sterlina e i titoli di stato. Con un movimento molto insolito, il Intervento della Banca d’Inghilterra La scorsa settimana per reprimere una rivoluzione nei mercati finanziari. READ Macron o Le Pen: la Francia affronta una scelta difficile per la carica di presidente

Anche la popolarità del Partito conservatore è diminuita. In uno dei fantastici sondaggi di YouGov, i conservatori sono rimasti indietro 33 punti Dietro il partito laburista di opposizione c’è un divario che non si vedeva dagli anni ’90. un sondaggio separatoPubblicato lunedì da Savanta Comres, il Labour aveva un vantaggio di 25 punti sui conservatori.

Alcuni politici conservatori hanno accusato i loro leader di partito di sordità in mezzo alla crisi del costo della vita.

“Non posso sostenere l’abrogazione delle tasse di 45 pence quando gli infermieri faticano a pagare le bollette” cinguettare La legislatrice conservatrice Maria Caulfield, che ha servito come Segretario di Stato per la Salute nel precedente governo. Michael Gove, un anziano conservatore, ha affermato che i tagli alle tasse non finanziati “non sono conservatori”.

Tuttavia, domenica mattina, Truss ha difeso i piani economici, dicendo di essere impegnata nei tagli alle tasse. Nei commenti fatti ai giornalisti durante la notte, Kwasi Quarting, il nuovo ministro delle finanze, o ministro delle finanze, dovrebbe difendere i tagli alle tasse nel suo discorso alla conferenza del Partito conservatore più tardi lunedì.

Invece, lunedì mattina, Karting ha dichiarato in una dichiarazione: “Lo abbiamo capito e lo abbiamo ascoltato”.

Abbiamo capito e abbiamo ascoltato. L’eliminazione del tasso del 45 per cento è diventata una distrazione dal nostro compito di spostare la Gran Bretagna. Il nostro obiettivo ora è costruire un’economia in forte crescita che finanzi servizi pubblici di livello mondiale, aumenti i salari e crei opportunità in tutto il paese. https://t.co/ee4ZFc7Aes – Liz Truss (@trussliz) 3 ottobre 2022

Nel suo discorso alla conferenza del partito a Birmingham, ha ammesso che i suoi piani economici avevano causato “una piccola grande interruzione”. Ma ha detto che avrebbe portato avanti i piani per sviluppare l’economia e ha aggiunto che il governo avrebbe “presto” pubblicato i suoi piani finanziari. READ La guerra della Russia in Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Abbandonare l’aliquota fiscale più alta di soli 2 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari) dei tagli di 45 miliardi di sterline (50,3 miliardi di dollari) promessi dal governo, ma è stata di gran lunga la misura più controversa.

Il piano nel suo insieme riflette le opinioni consolidate di Quarting, uno storico dell’economia che ha lavorato per banche di investimento e hedge fund. scrivere “Britannia svincolataSostiene che la Gran Bretagna è diventata un “paese gonfio” con “tasse elevate” e “regolamentazione eccessiva” e che solo un mercato libero e una posizione libertaria scuoterebbero il paese e porterebbero a una forte crescita economica.

Gli analisti hanno affermato che il governo Truss sperava che le idee radicali di Quarting avrebbero aiutato a ribaltare il partito, che ha una comoda maggioranza di 75 seggi in parlamento ma è rimasto in ritardo nei sondaggi d’opinione tutto l’anno. L’idea era di avere grandi obiettivi e, si spera, raccogliere i frutti prima delle prossime elezioni generali, che dovrebbero tenersi entro gennaio 2025 al più tardi.

“Farlo in modo scioccato e sbalordito ha portato alla cristallizzazione della resistenza”, ha affermato Jonathan Portes, professore di economia e politiche pubbliche al King’s College di Londra. Ha affermato che uno degli errori commessi dal governo è stato non cercare una valutazione indipendente dall’Office of Budget Responsibility (OBR), l’organismo di controllo finanziario.

“Il difetto di questa strategia è che le persone nei mercati finanziari non sono stupide”, ha detto. “Quindi, se dici all’Office of Budget Affairs, ‘Non darci previsioni, perché potresti mostrare che i nostri numeri non si accumulano’, allora ovviamente i mercati concluderanno che i loro numeri non si accumulano, rendendo cose molto peggiori anche se le previsioni sono pessime. Quel livello di stupidità. Onestamente, è difficile da spiegare”. READ L'Ucraina esclude il cessate il fuoco mentre infuria la lotta nel Donbass

I piani dovrebbero anche essere approvati dal Parlamento e alcuni commentatori si sono chiesti se li avrebbero portati a termine.

Alla domanda della BBC se avesse scartato parte del piano per mancanza di sostegno parlamentare, Quarting ha detto che non si trattava di “votare alla Camera dei Comuni”, ma di “ascoltare la gente, ascoltare gli elettori, che hanno espresso opinioni molto forti”. su questo.”

Nelle interviste, Kwarteng ha affermato di non aver preso in considerazione l’idea di smettere, anche se ha gran parte della colpa. Domenica, Truss ha detto alla BBC che l’idea di Kwarteng era di sbarazzarsi dell’aliquota più alta dell’imposta sul reddito e che non aveva informato l’intero gabinetto.

Truss parlerà anche alla convention del partito questa settimana. Dovrà parlare mercoledì mattina e probabilmente cercherà di placare coloro che erano arrabbiati per le prestazioni del suo governo nei suoi primi giorni in carica.

L’analista Rahman ha affermato che potrebbero esserci nuovi sconvolgimenti incombenti sui piani per aumentare il tetto del bonus dei banchieri e la possibilità molto reale di forti tagli alla spesa necessari per far fronte alla massiccia perdita di entrate e alla promessa di aiuto con le bollette energetiche.

Abdul Rahman ha affermato che il caos degli ultimi 10 giorni rafforzerà le voci di coloro che chiedono un cambiamento nelle regole di leadership del Partito conservatore in modo che i legislatori, anziché 160.000 membri di base, prendano la decisione finale su chi diventerà il leader.