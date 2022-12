Il capo consulente per la realtà virtuale di Meta lascia l’azienda, dicendo alla società di “prendere decisioni migliori” e “prendersi cura”

John Carmack, chief advisory officer di Meta VR, lascia l’azienda dopo “un decennio di esperienza nella realtà virtuale”, accusando l’azienda di “auto-sabotaggio”.

Su una nota interna lo vede Affari interessatiCarmack ha criticato “l’efficienza” dell’azienda, aggiungendo che nonostante Quest 2 sia “quasi esattamente [he] Volendo vedere “attraverso il suo hardware mobile, il monitoraggio indoor-outdoor, lo streaming opzionale per PC e il software 4K (ish)”, è stato “insultato” per vedere una “cifra di utilizzo della GPU del 5% in produzione”.

“Abbiamo una quantità enorme di persone e risorse, ma ci stiamo costantemente sabotando e sprecando sforzi”, ha detto Carmack – che ha co-creato i franchise di Doom e Quake – nel promemoria trapelato. “Non c’è modo di liberarsene; penso che la nostra organizzazione funzioni la metà dell’efficacia di quanto mi rende felice.

“È stata una lotta per me. Ho una voce ai massimi livelli qui, quindi sento che dovrei essere in grado di portare avanti le cose, ma chiaramente non sono abbastanza persuasivo. Gran parte delle cose di cui mi lamento finiscono voltando la mia strada un anno dopo o due anni e accumulando prove, ma non sono mai stato in grado di uccidere cose stupide prima che causino danni o stabiliscano una direzione, e penso che la mia influenza a margine sia stata positiva, ma non lo è mai stato un pilota importante”.

Ha concluso dicendo che era “stanco di combattere” ma ha detto alla squadra di “prendere decisioni migliori e sostituire”. [their] Prodotti di interesse.

“La realtà virtuale può portare valore alla maggior parte delle persone nel mondo e nessuna azienda è nella posizione migliore per farlo di Meta”, ha concluso. “Potrebbe davvero essere possibile arrivarci andando avanti con le pratiche attuali, ma c’è molto margine di miglioramento”.