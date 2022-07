Il capo dei Royals afferma che Whit Merrifield è “dispiaciuto” per aver detto che avrebbe vaccinato un concorrente

“A volte è molto difficile esprimere sentimenti ed emozioni. A volte, va storto. Quando l’ho sentito per la prima volta, sono rimasto molto deluso. Sono piuttosto disgustato, onestamente. Ma so anche che questo non è Witt. Con Witt su questo, ha chiarito che è dispiaciuto per come è andata a finire. Devo accettarlo e andare avanti. Non lo prenderò a calci quando è a terra, perché so cosa intendeva Witt Merryfield per la nostra squadra, il lavoro straordinario che sta facendo in questa comunità e penso che sia stata una scelta di parole molto scarsa.