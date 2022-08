Il capo della polizia della scuola Uvalde Fires, Pete Arredondo, dice che la sparatoria è finita

Secondo la Texas Association of School District Chiefs of Police, i capi della polizia scolastica in Texas non hanno gli stessi tipi di contratti e protezioni del giusto processo dai licenziamenti degli educatori.

Un comitato della Texas House che ha indagato sulla sparatoria ha scoperto che la risposta della polizia è stata afflitta da confusione e problemi di comunicazione, risultando in “un processo decisionale estremamente scarso”. Decine di agenti sono arrivati ​​​​sulla scena della sparatoria quel giorno, molti dei quali in piedi su un marciapiede fuori dalle aule mentre l’uomo armato continuava a sparare.

Invece di cercare di entrare immediatamente attraverso una porta o una finestra, il sig. Arredondo e altri agenti che hanno risposto hanno cercato scudi, rinforzi e chiavi della porta dell’aula, che gli investigatori in seguito hanno scoperto probabilmente non era chiusa a chiave, afferma il rapporto.

Secondo il protocollo di sparatoria di massa del distretto scolastico, il capo della polizia del distretto è tenuto a rispondere, secondo il rapporto.

Ma il sig. In una dichiarazione rilasciata dall’avvocato di Arredondo, l’ex preside è stato ingiustamente accusato di un incidente avvenuto prima che l’uomo armato arrivasse a scuola, osservando che prima ha sparato e ucciso sua nonna a casa sua e ha fatto schiantare un camion in un fosso. I colpi sono stati sparati vicino alla scuola, poi vicino a un’impresa di pompe funebri vicino alla scuola. Tutti questi incidenti avrebbero dovuto indurre lo sceriffo della contea o il dipartimento di polizia della città a prendere un comando di incidente, afferma la dichiarazione.

Quando è avvenuta la sparatoria, il sig. Arredondo rimase con i suoi colleghi ufficiali in prima linea, non ritirandosi in un posto di comando dell’incidente. Ha evacuato in sicurezza altri studenti, ma ha tenuto a bada la violazione dell’aula, ha detto, fino a quando i suoi ufficiali non hanno avuto l’equipaggiamento e gli scudi necessari per eseguire in sicurezza un’operazione.