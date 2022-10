Il capo della Toyota afferma che il divieto delle auto a gas in California sarà “difficile” da rispettare

Presidente Toyota Motor Corporation Questa settimana ha affermato che attenersi al piano della California di vietare i veicoli a emissioni di gas sarebbe “difficile da raggiungere” e che le auto alimentate a batteria impiegherebbero più tempo per funzionare di quanto credessero i “media mainstream”.

“Realisticamente, sembra davvero difficile da raggiungere”, ha detto giovedì il presidente della Toyota Motor Corporation Akio Toyoda ai giornalisti attraverso un interprete. Nuovi stati in California.

“Come le auto a guida autonoma che tutti avremmo dovuto guidare ora, le auto elettriche impiegheranno più tempo a diventare mainstream di quanto i media vogliano farci credere”, ha detto Toyoda ai concessionari di automobili durante l’evento.

I commenti di Toyoda arrivano dopo che il California Air Resources Board, sotto la direzione del governatore democratico dello stato, Gavin Newsom, ha adottato regole che richiederebbero che tutte le nuove auto, furgoni e SUV siano elettriche o alimentate a idrogeno entro il 2035.

Toyota investe 5,6 miliardi di dollari negli Stati Uniti e in Giappone per produrre batterie per auto elettriche

Ad agosto, Toyota ha dichiarato che aumenterà il suo investimento pianificato in un nuovo impianto di batterie negli Stati Uniti da $ 1,29 miliardi a $ 3,8 miliardi, in parte a causa dell’aumento della domanda dei consumatori di veicoli elettrici. Toyota, il marchio automobilistico più venduto in California, il mese scorso ha riconosciuto l’autorità dello stato di stabilire standard sulle emissioni dei veicoli ai sensi del Clean Air Act statunitense.

“Questo è il passo più impattante che il nostro stato può intraprendere per combattere il cambiamento climatico”, Newsom Detto nel 2020 Definire un piano delle emissioni. “Per molti decenni, abbiamo permesso alle auto di inquinare l’aria respirata dai nostri bambini e dalle nostre famiglie. I californiani non dovrebbero preoccuparsi se le nostre auto causano l’asma ai nostri bambini. Le nostre auto non dovrebbero peggiorare gli incendi e creare più giorni pieni di aria fumosa. Le auto non dovrebbero sciogliere i fiumi, i ghiacciai ghiacciati o alzare il livello del mare, minacciando le nostre amate coste e coste.

Toyoda, il nipote del fondatore dell’azienda, ha dichiarato in un video mercoledì che “giocare per vincere significa giocare tutte le carte del mazzo, non solo alcune elette. Quindi questa è la nostra strategia e ci atteniamo ad essa”.

Confronta Toyoda, la casa automobilistica, con un “grande magazzino” che vende una varietà di veicoli a clienti con esigenze diverse.

Toyoda ha delineato le sfide che deve affrontare Approvazione EV اعتماد Compresi gli effetti sulla rete elettrica e la mancanza di un facile accesso all’elettricità per quasi un miliardo di persone nel mondo.

Questa settimana, il governatore democratico di New York Kathy Hochhol ha dichiarato che il suo stato è pronto per questo Adotta un piano simile in California, affermando di aver ordinato a un’agenzia statale per l’ambiente di proporre e finalizzare regole per stabilire regole annuali sui veicoli a emissioni zero aumentate a partire dal 2026 che eliminino le vendite di nuove auto a benzina entro il 2035.

