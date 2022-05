Il capo della Volkswagen chiede un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina per aiutare l’economia dell’UE

Il capo della Volkswagen ha invitato l’Unione Europea a perseguire una soluzione negoziata della guerra in Ucraina per l’economia del continente, in un intervento che mette in discussione la posizione assunta dai leader europei.

“Penso che dovremmo fare tutto il possibile per fermare davvero questa guerra e tornare ai negoziati e tornare a provare ad aprire di nuovo il mondo”, ha detto Herbert Diess al Financial Times. Vertice sul futuro dell’auto di lunedi.

“Penso che non dovremmo rinunciare ai mercati aperti e al libero scambio e penso che non dovremmo rinunciare a negoziare e cercare di scendere a compromessi”.

I commenti del CEO della Volkswagen arrivano il giorno dopo che il cancelliere tedesco Olaf Schulz si era impegnato a farlo Continuare a rifornire di armi l’UcrainaAggiungere che “arrendersi alla forza bruta” non era un’opzione per l’Europa.

E mentre la sua posizione è stata pubblicamente sostenuta dall’industria tedesca, le interruzioni nelle catene di approvvigionamento – esacerbate dalla guerra in Ucraina – continuano a danneggiare aziende come Volkswagen, la seconda casa automobilistica mondiale.

La carenza di utensili per fili prodotti nel paese ha costretto l’azienda a tagliare la produzione nelle ultime settimane e quest’anno la Volkswagen ha esaurito i modelli elettrici negli Stati Uniti e in Europa.

Dies ha affermato che se il commercio mondiale continuasse a lottare, “l’Europa soffrirebbe di più e la Germania soffrirebbe, ma penso che sarebbe un male per il mondo intero”.

I suoi commenti arrivano mentre la Germania discute se resistere a un arresto improvviso delle forniture di gas russe. un Nuovo studio Un consigliere del governo ha scoperto che l’economia tedesca potrebbe perdere circa il 12% della sua produzione annuale se le forniture si interrompessero improvvisamente.

Muore il pilota della Volkswagen, che in precedenza aveva avvertito che sarebbe bastata una guerra prolungata Altri danni alla Germania e all’Europa dalla pandemia di Covid-19ha suscitato critiche per i commenti precedenti.

Nel 2019 si è scusato dopo aver usato la frase “Ebit macht frei”, o “Il profitto ti renderà libero” – un’apparente manipolazione della frase “Arbeit macht frei”, o “Il lavoro ti renderà libero”, che è stata falsificata alle porte del campo di concentramento di Auschwitz. Nello stesso anno, ha detto che lo era “inconsapevole” La detenzione di massa in Cina di musulmani nella provincia dello Xinjiang.

Lunedì, Diess ha anche avvertito che il gruppo tedesco avrebbe lottato per superare Tesla come il più grande produttore mondiale di auto elettriche entro il 2025.

“Non mi aspettavo che il nostro principale concorrente negli Stati Uniti crescesse così rapidamente”, ha detto.