Il capolavoro di Francis Ford Coppola

“Il nostro nuovo film ‘Megalopolis’ è il lavoro più grande che abbia mai avuto il privilegio di dirigere”, afferma il famoso regista Francis Ford Coppola in una citazione allegata al trailer ufficiale del suo nuovo film epico.

Il film, che sarà presentato giovedì in concorso al Festival di Cannes, è un progetto in lavorazione da anni per il regista, che ha iniziato a lavorare sulle sceneggiature negli anni ’80.

Il leggendario regista dietro “Il Padrino” e “Apocalypse Now” ha investito 120 milioni di dollari di tasca propria.

Il trailer inizia con una voce fuori campo sulla caduta degli imperi: “Quando muore un impero? Crollerà in un momento di terrore? No, no. Ma arriva un momento in cui la gente non ci crede, prima di passare a una corsa delle bighe romane, uno skyline metropolitano e scene di protesta.

Secondo la sinossi ufficiale, “’Megalopoli’ è una favola epica romana ambientata in un’America moderna immaginaria. La città di Nuova Roma deve cambiare, provocando un conflitto tra Caesar Catiline (Adam Driver), un artista geniale che vuole tuffarsi in un futuro utopico e idealista, e il suo rivale, il sindaco Franklin Cicero (Giancarlo Esposito). Lo status quo perpetua l’avidità, gli interessi particolari e la guerra partigiana. Divisa tra loro c’è la mondana Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, il cui amore per César divide la sua lealtà e la costringe a scoprire ciò che crede veramente che l’umanità meriti.

“Megalopolis” ha un cast stellare, tra cui Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Thalia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Chlovander, Kathryn Vander. Feynman, James Remer, DB Sweeney e Dustin Hoffman.

Coppola ha scritto e diretto, prodotto da Fred Roos, Barry Hirsch e Michael Pederman. Produttori esecutivi: Anahid Najarian, Barry Osborne, Darren Demeter.

