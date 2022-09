Il caricabatterie Nano 3 USB-C di Anker è ancora più piccolo, colorato e ha ancora 30 W

Anker sta rendendo il suo caricabatterie compatto ancora più piccolo ed economico $ 22,99. Il nuovo caricabatterie Anker 511 Nano 3 è un caricabatterie USB-C singolo da 30 watt progettato per caricare rapidamente un iPhone o iPad e persino alimentare un MacBook Air, il tutto con un caricabatterie delle dimensioni del vecchio caricabatterie da 5 W di Apple. Incluso con iPhone.

Come il modello dell’anno scorso, il Nano 3 è un caricabatterie al nitruro di gallio (GaN) che racchiude più potenza in un pacchetto più piccolo e più fresco. Non funzionerà La nuova tecnologia GaNPrime dell’azienda è stata introdotta a luglioMa il Nano 3 ha lame pieghevoli che riducono al minimo il frugare nelle tasche.

Immagine: Angar

Rispetto al caricabatterie USB-C da 30 W di Apple, Anker afferma che il nuovo Nano 3 è più piccolo del 70%. Può caricare l’iPad Air fino a 20 minuti più velocemente del caricabatterie da 20 W di Apple.

È il Nano 3 Disponibile ora sul sito web di Anchor E Amazon $ 22,99 ed è disponibile in nero, bianco, blu, verde e viola. Sta anche vendendo Cavi di illuminazione abbinati Utilizza una combinazione di plastica e materiali vegetali $ 18,99 ciascuno (3 piedi) e $ 21,99 (6 piedi)così come Versioni USB-C per rispettivamente $ 16,99 e $ 19,99. Sfortunatamente, i compositi di plastica a base biologica non sono biodegradabili quando alla fine colpiscono il suolo e, anche se le loro fonti sono rinnovabili, gli esperti avvertono che i materiali provengono dalle colture. Porta a un maggiore consumo di acqua ed emissioni di gas serra rispetto alla plastica convenzionale.