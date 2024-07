Il CDC afferma che tre lavoratori del pollame del Colorado hanno l’influenza aviaria

Si ritiene che tre persone che hanno lavorato con polli infetti in Colorado abbiano contratto l’influenza aviaria, hanno detto venerdì funzionari sanitari statali, il che potrebbe portare a sette il numero di casi negli Stati Uniti identificati negli esseri umani da aprile. Il Dipartimento di sanità pubblica e ambiente del Colorado ha riferito che i lavoratori hanno sviluppato sintomi lievi e sono stati sottoposti a test presunto per l’influenza dopo aver macellato polli infetti in una fattoria attraverso un’operazione di produzione di uova commerciali. Rapporto.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie confermeranno i test e invieranno una squadra in Colorado per indagare su come i lavoratori potrebbero aver contratto il virus, ha affermato l’agenzia. Venerdì ha detto. Il CDC esaminerà anche le sequenze del virus per determinare se il virus è mutato.

Il virus – che ha causato epidemie nelle vacche da latte e nei polli questa primavera ed estate – presenta pochi rischi per la popolazione perché è improbabile che si diffonda da persona a persona. Tuttavia, potrebbe rappresentare un rischio maggiore se mutasse per diffondersi facilmente tra le persone, poiché il virus ha un “potenziale epidemico”, secondo il CDC, che riguarda i casi umani.

“Questi risultati preliminari sottolineano il rischio di riesposizione ad animali infetti”, ha affermato il CDC. “Storicamente, la maggior parte dei casi umani di infezione da influenza aviaria si sono verificati in persone che non indossavano i dispositivi di protezione individuale raccomandati.”

La valutazione del basso rischio per la popolazione effettuata dall'agenzia è rimasta invariata dopo la segnalazione dei casi sospetti. Il CDC ha riferito venerdì che non ci sono segni di aumento dell'attività influenzale negli stati colpiti da epidemie nel pollame e nei bovini.

Tre casi presunti sarebbero i primi casi confermati in esseri umani esposti a uccelli infetti negli Stati Uniti; Tutti e quattro già confermati questa primavera sono popolazioni esposte al bestiame. Il primo è stato un lavoratore lattiero-caseario del Texas, seguito da due casi separati nel Michigan e un quarto questo mese che ha coinvolto un lavoratore lattiero-caseario del Colorado.

Tre lavoratori appena infettati hanno sviluppato sintomi di raffreddore e IGP; Nessuno è stato ricoverato in ospedale, hanno detto i funzionari sanitari statali. Altri quattro lavoratori colpiti hanno riportato anche congiuntivite o congiuntivite.

L’epidemia di influenza aviaria ha colpito più di 99 milioni di polli e 151 allevamenti da latte negli Stati Uniti. Secondo il CDC, il virus è stato rilevato in più di 9.500 uccelli selvatici Ultimo conteggio.

In 12 stati, le mucche da latte sono state infettate, mentre le infezioni del pollame sono state rilevate a livello nazionale. In Lo scorso meseSecondo l’USDA, il virus è stato rilevato negli allevamenti di polli in Colorado, Iowa e Minnesota.

Il governo federale ha dato denaro ai produttori di latte con mandrie infette per testare le loro mandrie, cercando di incoraggiare test e misure di sicurezza per contribuire a contenere l’epidemia. Il governo degli Stati Uniti prevede di rendere disponibile un vaccino contro l’influenza aviaria già questo mese e ha dato soldi a Moderna per sviluppare un vaccino basato sull’mRNA.

Una risposta federale iniziale, lenta e frammentata, ha suscitato frustrazione da parte di alcuni funzionari ed esperti, ha riferito il Washington Post in aprile, e alcuni hanno chiesto un controllo ancora più severo del bestiame.

Le persone dovrebbero evitare l'esposizione ad animali malati o morti, compresi uccelli e mucche, ed evitare feci e rifiuti animali, ha affermato il CDC. I funzionari del Colorado hanno consigliato a chiunque si ammali dopo aver lavorato con mucche o polli potenzialmente infetti di chiamare il proprio medico o il dipartimento sanitario statale.