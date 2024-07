Il CEO della Disney Bob Iger e sua moglie Willow Bay sono vicini a raggiungere un accordo per prendere il controllo dell’Angel City Football Club

Caitlin Mulcahy/Getty Images

Bob Iger e sua moglie, Willow Bay, sono vicini a investire nell’Angel City Soccer Club in un accordo che renderebbe la squadra di calcio professionistica la franchigia di maggior valore negli sport femminili professionistici.

L’accordo proposto per Bay e Iger è separato dal lavoro quotidiano della coppia: Iger dirige The Walt Disney Company come CEO e Bay ricopre il ruolo di preside della Annenberg School della USC. Numerosi resoconti dei media indicano che il nuovo denaro, che renderebbe la coppia gli azionisti di controllo della squadra, ammonterebbe a circa 50 milioni di dollari in aggiunta all’attuale valutazione della squadra di 250 milioni di dollari.

Book News e Semaphore hanno pubblicato i primi rapporti sull’investimento EgerPay.

Secondo i media, Iger e Bey dovrebbero assumere la gestione della squadra dal co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian, che è anche il marito di Serena Williams. Angel City ha attratto numerose figure di spicco del mondo degli affari, della finanza e dello sport. Natalie Portman è uno dei tre soci fondatori, mentre tra gli investitori più piccoli figurano Williams, Billie Jean King, Jennifer Garner, Eva Longoria e le ex stelle della nazionale americana Mia Hamm, Shannon Box e Julie Foudy.

L’Angel City FC gioca le partite casalinghe della National Women’s Soccer League al BMO Stadium, nell’area del campus della USC a sud del centro di Los Angeles. Questo stadio è anche lo stadio di casa della LAFC nella American Football League.

La squadra ha acquisito un rapido slancio sin dalla sua prima stagione nel 2022, seguendo il recente boom più ampio degli sport femminili. La presidente Julie Orman ha dichiarato a The Athletic nel 2023 che i sostenitori della squadra prevedono una traiettoria di crescita accelerata. “Per quanto mi riguarda, saremo la prima squadra femminile a ottenere una valutazione di un miliardo di dollari in cinque anni”, ha detto. “Oggi non esiste investimento migliore dello sport femminile”.

La National Women’s Soccer League si è ripresa da una crisi che ha quasi distrutto la sua missione nel 2021. Metà degli allenatori della lega e l’ex commissario sono stati licenziati dopo che un’indagine ha scoperto numerosi casi di molestie sessuali, cattiva condotta e abusi in tutta la lega.

I rappresentanti di Angel City, Iger e Bay inizialmente non hanno risposto alle richieste di commento di Deadline.