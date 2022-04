Il CEO di Autos avverte della scarsità della batteria mentre la concorrenza per i veicoli elettrici si intensifica

Nel 2021, Volvo Cars ha dichiarato di voler diventare una “azienda di auto completamente elettriche” entro il 2030, una mossa che richiederebbe di fornire batterie stabili e sicure per le sue auto.

Nel marzo 2021, Volvo Cars ha dichiarato che prevede di diventare “All Electric Vehicle Company” entro il 2030, È una mossa che richiede una fornitura stabile e sicura di batterie per le sue auto.

“Recentemente, abbiamo fatto un investimento ragionevolmente grande con Northvolt, così possiamo controllare la nostra fornitura di batterie mentre andiamo avanti”, ha detto giovedì Jim Rowan, che è entrato a far parte dell’azienda il mese scorso, a “Squawk Box Europe” della CNBC.

Nuovo amministratore delegato e presidente Auto Volvo Anticipando che la scarsità delle batterie sarebbe diventato un problema urgente per il suo settore, ha detto alla CNBC che la società aveva effettuato investimenti che l’avrebbero aiutata a prendere piede nel mercato.

“E questo è uno dei motivi per cui stiamo facendo un investimento così grande con Northvolt: quindi possiamo controllare non solo la fornitura, ma possiamo davvero iniziare a sviluppare la nostra chimica delle batterie e gli impianti di produzione”.

Ha affermato che ciò consentirebbe a Volvo Cars di “avere il pieno controllo della trasmissione elettrica del futuro”.

Piani Gigafactory

A febbraio, Volvo Cars e il produttore di batterie Northvolt hanno dichiarato che lo avrebbero fatto Costruire uno stabilimento per la produzione di batterie a Göteborg, in Svezia, Con la costruzione che inizierà nel 2023. Secondo le società, la struttura dovrebbe avere “una potenziale capacità di produzione annuale di celle fino a 50 GWh”.

Questo, hanno detto, sarebbe equivalente a fornire batterie sufficienti per 500.000 auto ogni anno. I piani delle società per lo sviluppo di un impianto gigante erano stati precedentemente annunciati, sebbene all’epoca non fosse stata confermata una posizione specifica.

Con l’aumento del numero di veicoli elettrici sulle nostre strade, la fornitura di batterie diventerà un fattore sempre più importante – e competitivo – nel settore automobilistico.

Parlando con Annette Weisbach della CNBC l’anno scorso, Volkswagen Il CEO Herbert Diess ha evidenziato quanto sia importante la produzione di batterie nei prossimi anni, rilevando che ci sono delle sfide.

“Le batterie, ad esempio, potrebbero essere un vincolo continuo alla crescita dei veicoli elettrici nei prossimi cinque o dieci anni”, ha affermato.

“Perché i tempi di consegna sono enormi. Abbiamo bisogno di molta energia e produzione di cellule… [There is a] Un’enorme catena di approvvigionamento che deve essere creata nei prossimi anni e questo potrebbe comportare alcune limitazioni”.

Più recentemente, questo mese Elon Musk ha visto l’importanza del litio, una parte essenziale delle batterie utilizzate nei veicoli elettrici. L’8 aprile a Tesla Direttore esecutivo Ha twittato che il prezzo del litio “è andato a livelli folli!”

“Tesla potrebbe infatti dover dedicarsi all’estrazione diretta e alla raffinazione su larga scala, a meno che i costi non migliorino”, ha affermato Musk. “Non c’è carenza dell’elemento stesso, poiché il litio è quasi onnipresente sulla Terra, ma il ritmo di estrazione/affinamento è lento”.