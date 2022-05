Home » Economy Il CEO di Mining Capital Coin è stato accusato di gestire uno schema piramidale di criptovaluta Economy Il CEO di Mining Capital Coin è stato accusato di gestire uno schema piramidale di criptovaluta 0 Views Save Saved Removed 0

Mining Capital Coin, o MCC, è una piattaforma di investimento e investimento in criptovaluta. Capuci, di Port St. Lucie, in Florida, avrebbe ingannato gli investitori vendendo “pacchetti di mining”, promettendo rendimenti significativi dall’estrazione di nuove criptovalute in quella che MCC ha chiamato la rete internazionale di macchine per il mining di criptovalute, Secondo il comunicato stampa del ministero della Giustizia

Secondo la US Securities and Exchange Commission rimostranza Capuci ha presentato istanza il mese scorso, avendo venduto pacchetti minerari a più di 65.000 investitori almeno da gennaio 2018. Il gruppo ha promesso rendimenti giornalieri dell’1% per un massimo di un anno, secondo un comunicato stampa della SEC.

Invece, il Dipartimento di Giustizia sostiene che Capuci abbia trasferito fondi ai suoi portafogli crittografici. Secondo la denuncia della SEC, MCC ha guadagnato almeno 8,1 milioni di dollari dalla vendita di pacchetti minerari e 3,2 milioni di dollari in commissioni di avviamento, che hanno finanziato uno stile di vita di lusso, tra cui Lamborghini, yacht e immobili.

Assistente procuratore generale Kenneth A.