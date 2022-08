Il CEO di NVIDIA conferma l’arrivo di “nuove entusiasmanti GPU di prossima generazione” GeForce RTX 40, svelate a fine settembre

In occasione Dividendo call per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2023il CEO di NVIDIA ha confermato che la prossima generazione di GPU, la serie GeForce RTX 40, arriverà presto.

Il CEO di NVIDIA al lancio delle GPU GeForce RTX 40 di prossima generazione: “Abbiamo un’entusiasmante nuova generazione in arrivo”, annuncio a settembre?

Il secondo trimestre di NVIDIA quest’anno è stato difficile, con i ricavi dei giochi in calo del 44% in sequenza e del 33% all’anno. Puoi leggere il rapporto completo sugli utili del nostro team finanziario qui Ma quello di cui parleremo è il fatto che il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha confermato che le loro GPU di prossima generazione sono in arrivo.

NVIDIA ha confermato che il file Adeguamento prezzo su schede grafiche esistenti Cercando di sbarazzarsi dell’inventario in eccesso per fare spazio alla prossima generazione di prodotti. Jensen mostra che le schede grafiche e l’architettura GPU di prossima generazione saranno davvero eccitanti e puoi leggerlo dalla dichiarazione seguente:

La nostra strategia consiste nel ridurre le vendite: ridurre le vendite in questo trimestre, nel prossimo trimestre per consentire il corretto instradamento dell’inventario. Ci siamo chiaramente allontanati dai massimi e la situazione generale è bruscamente peggiorata. Pertanto, la nostra prima strategia consiste nel ridurre le vendite nei prossimi due trimestri per correggere le scorte di canale. Abbiamo anche creato programmi di prezzo per i nostri prodotti esistenti per prepararli ai prodotti di prossima generazione. Ampere è la GPU più popolare che abbiamo mai costruito. È tra le prime 15 GPU di gioco più popolari su Steam. Rimane la migliore GPU al mondo e avrà molto successo per un po’ di tempo. Tuttavia, abbiamo un’entusiasmante nuova generazione in arrivo e ci sarà aggiunta. E così, abbiamo preso – abbiamo fatto due cose. Abbiamo ridotto la vendita per consentire la correzione delle scorte del canale e Abbiamo implementato programmi con i nostri partner per determinare il prezzo dei prodotti nel canale in preparazione per la prossima generazione. Tutto ciò che prevediamo ha lavorato per essere in ottima forma il prossimo anno. Va bene? Quindi, ecco qual è il nostro piano di gioco. CEO di NVIDIA – Jensen Huang (chiamata sugli utili del secondo trimestre 2023)

Ciò che è ancora più significativo è il fatto che Jensen ci ha anche dato un suggerimento sul fatto che possiamo saperne di più sull’architettura della GPU di gioco di nuova generazione con Il prossimo mese in GTC 2022. La prossima edizione di NVIDIA GTC si svolgerà il 19 settembre e durerà fino al 22 settembre, mentre il discorso del CEO è previsto per il 20 settembre.

Nel settore dei giochi, i nostri partner e l’ecosistema stanno rispondendo a un improvviso rallentamento della domanda dei consumatori e stanno correggendo l’inventario del canale. Tuttavia, le basi dei giochi sono solide. Lo supereremo nei prossimi mesi e passeremo all’anno prossimo con la nostra nuova architettura. Non vedo l’ora di dirti di più al GTC il mese prossimo. Non vedo l’ora della conferenza GTC del prossimo mese, dove condivideremo i nuovi progressi in RTX per reinventare la grafica 3D e i giochi. CEO di NVIDIA – Jensen Huang (chiamata sugli utili del secondo trimestre 2023)

Quindi sembra che chiameremo più o meno un funzionario per svelarlo il prossimo mese a settembre. Questo non sarà sicuramente un evento di lancio per la serie GeForce RTX 40 di prossima generazione, ma piuttosto un annuncio/presentazione. Non vediamo l’ora di scoprire ciò che NVIDIA ha in serbo per la comunità di gioco.