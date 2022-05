Il CEO di Rockstar Parent guadagna un grande bonus per le vendite in-game

foto : Giovanni Phillips ( Getty Images )

Microtransazioni in giochi come Grand Theft Auto in linea È diventato un grande business per gli editori di videogiochi. E questo probabilmente non cambierà a breve. Nuovi dettagli individuati in una recente estensione del contratto per il CEO di Take-Two Strauss Zelnick mostrano che il CEO riceverà un grande bonus se più giocatori spenderanno più soldi per l’acquisto di oggetti di gioco, monete e skin.

Piace segnalato da Assoun Nuova proroga del contratto per Zelnick Significa che il CEO di 64 anni continuerà a dirigere Take-Two fino al 2029. Mostra anche come il CEO trarrebbe grandi benefici se giochi come GTA Online, NBA 2K, E Terre di confine Invitare i giocatori a spendere soldi aggiuntivi per oggetti di gioco, indicati nel contratto come “spese per consumatori ricorrenti” o articoli RCS. Queste voci sono definite dal contratto Take-Two come Contenuti bonus digitali, oggetti di gioco e valuta virtuale.

Zelnick potrebbe guadagnare milioni in bonus azionari se la società e i suoi studi vendessero abbastanza articoli RCS per soddisfare o superare determinate soglie elencate nel contratto. Sulla base dei dati finanziari, nel 2021 Take-Two ha guadagnato oltre $ 1,65 miliardi da aprile a dicembre Solo per microtransazioni. Nello stesso periodo, gli acquisti di giochi completi hanno fruttato solo circa $ 890 milioni. Quindi è chiaro che Take-Two vede gli acquisti MTX come skin e carte battaglia come un modo importante per generare più entrate.

Leggi di più: Nonostante la pandemia, nel 2020 gli amministratori delegati del gioco hanno guadagnato una cifra spropositata

E mentre questo non è il caso Il primo contratto di Zelnick per l’assegnazione di un bonus azionario potenzialmente elevato Per vendere più oggetti di gioco, le prestazioni del CEO sono ora più influenzate dall’acquisto di MTX rispetto a prima. È un altro segno che Take-Two sta investendo molto in microtransazioni all’interno del suo gioco più grande e popolare.

Kotaku Ho contattato Take-Two per chiedere informazioni sul nuovo contratto e sui suoi premi.

Si segnala che l’Amministratore Delegato premi e incentivi di performance È una parte comune dei contratti Per aziende così importanti e grandi. L’estensione del contratto di Zelnick elenca anche bonus maggiori se il prezzo delle azioni NASDAQ di Take-Two aumenterà in futuro. Quindi non è che la sua unica preoccupazione come CEO sia assicurarsi che tu e i tuoi amici acquistiate più carte Shark. GTA Online. Tuttavia, è ancora da notare che le microtransazioni in-game continuano a crescere e da allora apparentemente lo sono diventate Il modo dominante in cui alcuni grandi editori guadagnano nel 2022.