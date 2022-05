Il CEO di Twitter afferma che due leader se ne andranno, interrompendo le assunzioni durante l’acquisizione di Musk

12 maggio (Reuters) – Due top di Twitter (TWTR.N) I leader che sovrintendono alle divisioni dei consumatori e delle entrate lasceranno la società di social media, ha detto ai dipendenti il ​​CEO Parag Agrawal giovedì, in uno dei più grandi cambiamenti dell’azienda da quando il miliardario Elon Musk ha annunciato che l’avrebbe acquistata per $ 44. un miliardo.

Agrawal ha anche affermato nella nota, vista da Reuters, che Twitter sospenderà la maggior parte delle assunzioni e esaminerà tutte le offerte di lavoro esistenti per determinare se alcune debbano essere “ritirate”.

Ha attribuito la decisione in parte al fatto che Twitter non è stato in grado di generare crescita di utenti e ricavi per mantenere la fiducia che potrebbe raggiungere gli enormi obiettivi di crescita che aveva fissato nel 2020.

“Dobbiamo continuare a essere intenzionali riguardo ai nostri team, al personale e ai costi”, ha scritto Agrawal.

La società aveva puntato a $ 7,5 miliardi di entrate annuali e 315 milioni di utenti giornalieri entro la fine del 2023, ma ha ritirato questi obiettivi nel suo ultimo rapporto sugli utili.

Kayvon Beykpour, che guida la divisione consumatori di Twitter, e Bruce Falck, che ha supervisionato le entrate, hanno twittato giovedì che andarsene non è stata una loro decisione.

“Paragg mi ha chiesto di andarmene dopo avermi fatto sapere che voleva portare la squadra in una direzione diversa”, ha scritto Bikbor su Twitter, aggiungendo che era ancora in congedo di paternità da Twitter.

“Chiarirò che anch’io sono stato licenziato da (Baragg)”, ha detto Falk, anche se in seguito è apparso per eliminare il tweet.

Falk ha ringraziato il suo team in un tweet e ha aggiornato il suo curriculum dicendo “Disoccupato”.

“Siamo stati in grado di fornire i risultati che abbiamo ottenuto grazie al tuo duro lavoro: le entrate trimestrali non mentono. Google è quello”, ha affermato.

Jay Sullivan, che guidava l’unità consumatori durante il congedo di Pickpoor, diventerà capo permanente della divisione. Nella nota, Agrawal ha affermato che supervisionerà anche il team delle entrate fino a quando non verrà nominato un nuovo leader.

Sebbene non siano previsti licenziamenti, Agrawal ha affermato che Twitter ridurrà la sua spesa per appaltatori, viaggi e marketing, nonché la sua impronta immobiliare.

(Sheila Dang riferisce a Dallas); Segnalazione aggiuntiva di Katie Paul.

