Il CEO di Twitter affronta la rabbia dei dipendenti per gli attacchi di Musk in una riunione a livello aziendale

CEO di Twitter Barak Agarwal Hanno cercato di sedare la rabbia dei dipendenti durante una riunione a livello aziendale venerdì. Elon Musk.

L’incontro arriva dopo che il CEO di Tesla Musk ha ripetutamente criticato la società per aver concluso un accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare i social media. Contenuto di Twitter Alta autorità responsabile dell’impostazione di procedure moderate e politiche di sicurezza vocale e vocale.

Ottieni Fox Business cliccando qui

In una riunione del municipio interna richiesta da Reuters, i dirigenti hanno affermato che la società avrebbe monitorato il numero dei dipendenti su base giornaliera, ma era troppo presto per dire in che modo l’accordo di acquisto con Musk avrebbe influenzato la fidelizzazione dei dipendenti.

Musk ha aumentato i prestatori a bordo e gli stipendi del consiglio di amministrazione, ma secondo fonti che hanno familiarità con la questione, i tagli esatti dei costi non sono chiari. Una fonte ha affermato che Musk non avrebbe preso decisioni sui tagli di posti di lavoro fino a quando non avesse accettato i diritti di Twitter.

“Sono stanco di sentire parlare del valore e dell’obbligo di fiducia degli azionisti. Quali sono i tuoi pensieri onesti sulla possibilità che molti dipendenti perdano il lavoro dopo la risoluzione del contratto?” Un dipendente di Twitter ha posto ad Agarwal, una domanda che è stata letta ad alta voce durante l’incontro.

Il legislatore del Texas afferma che lo stato “stenderà il tappeto rosso” se Elon Musk trasferirà Twitter nello stato di Lone Star

Agarwal ha risposto dicendo che Twitter ha sempre a cuore i suoi dipendenti e continuerà a farlo.

“Spero che il futuro sistema di Twitter continuerà a preoccuparsi del suo impatto sul mondo e sui suoi clienti”, ha affermato.

Durante l’incontro, i dirigenti hanno affermato che il tasso di iscrizione dei dipendenti non era cambiato rispetto ai precedenti livelli di notizia che Musk era interessato ad acquistare l’azienda.

Negli ultimi giorni, Musk ha twittato critiche nei confronti di Vijaya Gade, il miglior avvocato di Twitter, che è un anziano di Twitter e ampiamente rispettato in tutta la Silicon Valley. L’attacco di Muskin l’ha presa di mira e ha scatenato molestie online.

L’informatore di Facebook Franz Hazen “cautamente ottimista” sull’acquisizione di Twitter di Elon Musk

I dipendenti hanno detto ai dirigenti che il comportamento irregolare di Muskin avrebbe interrotto l’attività di Twitter e che sarebbe stato finanziariamente vulnerabile mentre l’azienda si prepara ad affrontare il mondo della pubblicità in una presentazione a New York la prossima settimana.

Un dipendente ha chiesto se avessimo una strategia su come affrontare gli inserzionisti che tirano gli investimenti.

Sarah Personnet, chief customer officer di Twitter, ha affermato che la società lavora per rimanere in contatto con gli inserzionisti e rassicurarli che “il modo in cui serviamo i nostri clienti non è cambiato”.

Dopo l’incontro, un dipendente di Twitter ha detto a Reuters di non credere a ciò che stavano dicendo i dirigenti.

Twitter Scraps Previsioni sugli utili Quotazioni sullo stato di acquisizione di Elon Muskin

“Il discorso sulle pubbliche relazioni non è diminuito. Ci hanno detto di non trapelare e di fare il lavoro di cui sei orgoglioso, ma il personale non aveva un chiaro incentivo per farlo”, ha detto il dipendente a Reuters, osservando che la compensazione per il personale non esecutivo ora è chiuso a causa del contratto.

Secondo Equilar Research, Agarwal dovrebbe ricevere 42 milioni di dollari se viene licenziato entro 12 mesi dall’assunzione del controllo della società di social media.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% TWTR TWITTER INC. 49.01 -0,14 -0,28% DSLA Tesla Inc. 870.76 -6.75 -0,77%

Durante l’incontro, Agarwal ha esortato i dipendenti a guardare avanti al cambiamento in futuro sotto la nuova guida e ha riconosciuto che l’azienda avrebbe potuto funzionare meglio per molti anni.

“Sì, avremmo potuto fare le cose in modo diverso e migliore. Avrei potuto fare le cose in modo diverso. Ci penso molto”, ha detto.

Clicca qui per saperne di più su Fox Business

Twitter ha rifiutato di commentare ulteriormente.

(Sheila Tang a Dallas e Katie Paul a Palo Alto, California; Montaggio di Baby Nomiyama, Kenneth Lee e Daniel Wallis)