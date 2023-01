Il CEO e presidente della Toyota Akio Toyoda si dimette

La casa automobilistica giapponese ha dichiarato giovedì che il presidente e CEO di Toyota Motor Corporation Akio Toyoda si dimetterà dal suo incarico il 1 aprile, per essere sostituito dall’attuale capo del marchio Koji Sato.

Toyoda diventerà il nuovo presidente del consiglio, mentre l’attuale presidente Takeshi Uchiyamada continuerà come membro del consiglio.

Toyoda, 66 anni, è il pronipote del fondatore della casa automobilistica, W Dal giugno 2009 è Amministratore Delegato.

“Pensavo che il modo migliore per promuovere la trasformazione di Toyota sarebbe stato per me diventare presidente per sostenere il nuovo presidente, e questo ha portato alla decisione di oggi. Il presidente Uchiyamada mi ha sostenuto a lungo in ogni modo immaginabile”, ha detto Toyoda in un webcast.

Ha aggiunto: “Guardando indietro, questi 13 anni sono stati un periodo di lotta per sopravvivere giorno dopo giorno, e questa è la mia onesta sensazione”.

Le azioni Toyota quotate a Tokyo hanno chiuso la sessione in ribasso dello 0,63% giovedì prima dell’annuncio.

– Correzione: questo articolo è stato aggiornato per riflettere sul fatto che Toyoda si riferiva a Toyota quando discuteva della sua trasformazione sul webcast.