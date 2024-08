PARIGI – La ginnasta americana Jordan Chiles deve restituire la sua medaglia di bronzo nell’esercizio a terra, ha detto domenica il Comitato Olimpico Internazionale.

Il 23enne cileno è arrivato quinto nella competizione di lunedì, davanti all’allenatore americano Cecile Landi. Ha sostenuto con successo che il punteggio di difficoltà del suo atleta era sottostimato.

Ufficiali nella scena Il punteggio di Chiles è stato corretto di 0,1 punti a 13.766, che lo ha portato davanti a due atleti rumeni, provocando una reazione rabbiosa da parte dei delegati.

Segui per la copertura in diretta

Il primo ministro rumeno Marcel Ciolagu ha detto che non parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

Domenica il CIO ha dichiarato che lo rispetterà Tribunale Arbitrale dello Sportt, che è stato fatto 64 secondi dopo il punteggio difficile di Landy. Il limite di tempo per tale azione è di un minuto.

rumeno Ana Parbosu18, sarà ora la medaglia di bronzo negli esercizi a terra.

“A seguito della decisione del CAS relativa alla finale degli esercizi a terra di ginnastica artistica femminile e alla revisione della classifica della Federazione Internazionale di Ginnastica, il CIO riassegnarà la medaglia di bronzo ad Ana Parbos (Romania)”, ha dichiarato domenica il CIO in un comunicato. . “Siamo in contatto con la NOC della Romania per discutere con l’USOPC riguardo alla cerimonia di ridedicazione e alla restituzione della medaglia di bronzo.”

Non è stato immediatamente chiaro come il Cile avrebbe restituito fisicamente la medaglia.

Aveva già lasciato la Francia ed era apparso giovedì nello show “Today” della NBC a New York City.

Chiles detiene ancora l’oro della squadra femminile. Ha vinto l’argento a Tokyo, anche lui nella squadra a tutto tondo.

“Siamo devastati dalla decisione della Corte Arbitrale dello Sport in merito agli esercizi a terra femminili”, si legge in una dichiarazione rilasciata sabato sera da USA Gymnastics. “L’indagine sulla valutazione della difficoltà degli esercizi a terra di Jordan Chiles è stata archiviata in buona fede e ci siamo affidati alle regole FIG per garantire un punteggio accurato.”

L’organo di governo americano per lo sport ha affermato che l’atleta è stato “oggetto di attacchi costanti, completamente infondati e altamente offensivi sui social media”.

Nessuno sportivo dovrebbe essere sottoposto a tale trattamento, si legge nella nota. “Condanniamo gli attacchi e coloro che li sostengono o li istigano. Applaudiamo Jordan per la sua integrità dentro e fuori dal campo di gara, e siamo al suo fianco”.

Sabato Chiles ha pubblicato quattro emoji con il cuore spezzato sul suo Instagram e ha detto che si sarebbe presa una pausa dai social media per elaborare gli eventi scioccanti.

“Mi prendo una pausa per la mia salute mentale e mi tolgo dai social media, grazie” Ha scritto.

David K. Li riferiva da Parigi e Sean Nevin da Londra.