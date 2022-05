Il circo svolge il suo quinto ruolo nell’eliminazione dei Phillies nella sua seconda sconfitta consecutiva contro i Braves

Atlanta – Per la seconda partita consecutiva, i Phillies hanno giocato una difesa sciatta e il loro capitano non è riuscito a trattenere l’attacco degli Atlanta Braves.

“Ci siamo arresi”, ha detto l’allenatore Joe Girardi dopo la sconfitta per 8-4 della sua squadra mercoledì sera all’Home of the Braves.

I Braves hanno aperto il match 4-4 con due punti in fondo al quinto. Il fedele Jose Alvarado ha lanciato un lancio selvaggio e ha ceduto a Homer nell’inning, e il quarterback Odubel Herrera ha commesso un fallo costoso con una palla che è sfuggita a tutti tranne che al venditore di arachidi.

Questa è stata la settima sconfitta per i Phillies nelle ultime 10 partite, riportandoli a quattro partite sotto 0,500 sul 20-24.

Non hanno giocato cinque partite sotto .500 in questa stagione e la sensazione all’interno del club è di depressione.

“L’umore non è buono, ovviamente”, ha detto Musk JT Realmuto. “Ci sentiamo come una squadra molto migliore rispetto al modo in cui giochiamo ora e spetta a noi in questo club giocare meglio.

“Dobbiamo fare meglio in tutti gli aspetti del gioco. Non stiamo giocando abbastanza bene. Non stiamo giocando abbastanza bene. Non stiamo giocando bene in difesa.

“La situazione è molto triste ora in questo club dopo questa sconfitta ed è così che dovrebbe essere. Perché ci aspettiamo di vincere. Dobbiamo solo giocare meglio se vogliamo arrivare dove vogliamo”.

I Phillies hanno vinto la prima partita della serie lunedì sera. La loro serie di sconfitte ha coinciso con i New York Mets che hanno perso il primo posto due volte di seguito. Phils ha perso l’occasione di conquistare terreno nella NL East e rimanere otto partite dietro i Mets mentre i Braves ripiegano.

I Phillies giocheranno una serie di tre partite a New York contro i Mets a partire da venerdì sera.

Le cose sono iniziate bene per Velez mercoledì sera. Hanno preso un vantaggio di 1-0 su Homer da Herrera nel secondo tempo. I Braves sono tornati veloci di quattro partite contro il Ranger Suarez nella parte inferiore del secondo tempo e non sono mai più rimasti indietro.

William Contreras, che è stato eliminato e ha vinto la partita martedì sera, ha iniziato il secondo rally di Braves con Homer in solitaria sul campo 0-2 da Suarez.

Suarez ha rinunciato a sei dei suoi padroni di casa in 43 2/3 run in questa stagione. La scorsa stagione, ha consentito solo quattro round su 106.

Herrera ha preso un altro colpo dalla RBI nel quarto inning, e Nick Castellanos e Jean Segura hanno condotto in corsa nel quinto per il 4-4.

E i valorosi sono tornati come terzino destro e hanno dominato la partita in fondo al quinto tempo e hanno vinto.

“Questo è un enorme arresto per mantenere lo slancio dalla tua parte, e il fatto che glielo abbiamo riportato in qualche modo non era certamente l’ideale”, ha detto Realmuto.

I Feliz hanno fatto la loro migliore impressione sul lavoro dei Ringling Brothers nella parte inferiore della quinta parte. In una partita per 4-4, Suarez ha rinunciato al vantaggio in singolo per Dansby Swanson e poi ha colpito Marcel Ozuna prima di alzare in 88 campi a favore del terzino sinistro Jose Alvarado.

Il secondo campo di Alvarado contro Austin Riley è stato uno stadio selvaggio. Realmuto ha rivendicato il campo di gioco sfrenato e si è lanciato al secondo posto con Swanson in vantaggio. Il tiro è stato alto e ha appena superato il guanto di sfida del secondo base Jean Segura. È anche sfuggita alla presa di Bryson Stott, che stava supportando lo spettacolo. Alla fine, il campo è scivolato al centro del campo, dove l’ha preso un Herrera carico. Quindi, in un gioco, la palla aveva tre Pelés-Segura, Stutt e Herrera – e Swanson è stato in grado di segnare il via libera dalla prima base senza che il battitore mettesse in gioco la palla.

Tre tiri dopo, Riley ha messo in gioco la palla, spostandosi sulla panchina del campo sinistro per portare i Braves in vantaggio per 6-4.

Herrera è stato accusato solo di un errore nella commedia che nessuno ha fatto, ma poteva esserci di più.

È stata la seconda notte consecutiva in cui il centrocampista del Velez ha commesso un fallo che ha portato allo sprint. Roman Quinn ha mancato una volata negli ultimi nove martedì notte.

Ci sono stati altri momenti di riposo per i Phillies nella partita di mercoledì sera. Bryce Harper eccessivamente aggressivo, che ha avuto quattro colpi, ha commesso un errore cercando di estenderne uno in un doppio nel primo tempo e Castellanos ha mancato un uomo tagliato che ha aiutato i Braves a segnare un punto nel secondo.

“Le piccole cose si accumulano, che siano piccole cose buone o piccole cose cattive”, ha detto Girardi. “A volte passano inosservati. Chissà cosa succede nel primo tempo, vero? Sai, non c’è alcuna garanzia che segneremo, ma il primo e il terzo di uno è meglio del terzo con due. La mancanza dell’uomo tagliente potrebbe aver portato a un corsa extra loro. Fa un’enorme differenza. “

Suarez non è stato acuto nella seconda partita consecutiva. A 10 corridori primari sono stati concessi sei colpi e quattro passeggiate su 4 inning e 1/3. È stato accusato di cinque run. L’epoca dell’era dei mancini è 4,74, non come nessuno si aspettava, dopo nove partenze.

“La sua guida non è quella dell’anno scorso e dobbiamo trovare un modo per riportarlo sulla strada giusta”, ha detto Girardi. “Lvd era tutto lì dentro. Gli mancavano così tanto i suoi posti. È appena uscito.”

Aaron Nola si esibisce per i Phillies alla fine della serie giovedì sera. I Phils avranno bisogno di una vittoria per evitare di perdere la decima serie della stagione. Ne hanno vinti solo quattro.

Iscriviti al Phillies Talk: Podcast di Apple | app google | spotify | Cucitrice | Articolo 19 | Guarda su YouTube