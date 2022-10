Il co-CEO di Kakao si dimette dopo che un’interruzione di massa ha bloccato l’accesso a 53 milioni di utenti

Un alto dirigente di Kakao Corp, l’operatore della più grande società di messaggistica mobile della Corea del Sud, KakaoTalk, si dimetterà. Le sue dimissioni arrivano dopo un incendio al data center che ha interrotto un weekend importante e Servizi per disabili I suoi 53 milioni di utenti in tutto il mondo.

Il co-CEO Namkoong Whon si è scusato dopo l’interruzione e ha detto che si sarebbe dimesso.

“Sento il pesante fardello della responsabilità di questo incidente e mi dimetterò dalla carica di CEO e guiderò il team di pronto intervento in caso di calamità che sta supervisionando le conseguenze dell’incidente”, ha detto Namkong in una conferenza stampa presso l’ufficio dell’azienda alla periferia di Seul. Mercoledì.

“Faremo tutto il possibile per ripristinare la fiducia dei nostri utenti in Kakao e assicurarci che tali incidenti non si ripetano”, ha affermato, secondo una traduzione della CNBC.

Namkoong è stato nominato CEO a marzo, secondo la società sito web. Kakao ha registrato 47,5 milioni di utenti attivi mensili in Corea durante il secondo trimestre. Ciò rappresenta oltre il 90% della popolazione della Corea del Sud di 51,74 milioni, al 1 novembre 2021.

Hong Eun-taek, che ha guidato la società insieme a Namkoong come co-CEO, rimarrà l’unico presidente della società, secondo il deposito della società.

“Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che hanno subito interruzioni durante l’interruzione”, ha detto Hong, inchinandosi al fianco di Namkong.

Le azioni della società sono state scambiate in rialzo del 4% nella sessione mattutina in Corea prima della conferenza stampa.

