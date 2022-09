Home » Top News Il College Football Playoff si espanderà per includere 12 squadre dopo dicembre 2026 Top News Il College Football Playoff si espanderà per includere 12 squadre dopo dicembre 2026 0 Views Save Saved Removed 0

Il nuovo formato dovrebbe iniziare nel 2026, ma il consiglio ha incaricato gli organi di governo del football universitario di cercare di implementare l’espansione prima, dopo la stagione 2024 o 2025.

“Più squadre, più partecipazione e più entusiasmo fanno bene ai nostri fan, alunni e studenti-atleti”, ha affermato Mark Keenum, presidente dello stato del Mississippi e presidente del Collegio dei governatori dei playoff del College Football.

“Sono grato ai miei colleghi del consiglio per il loro approccio ponderato a questo problema, la loro determinazione a perseguire l’espansione oltre la linea di porta e l’ampio lavoro del team di gestione che ha reso possibile questa decisione”.

Il formato playoff a quattro squadre ha debuttato nella stagione calcistica del college 2014 dopo decenni di serie di campionati di bocce, in cui due squadre sono state selezionate per giocare in una partita di bocce designata come partita del campionato nazionale.